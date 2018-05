Ifjúsági hagyományőrző napot tartanak Szárhegyen

A legényes tánc kiemelt szerepet kap a szárhegyi ifjúsági programon. Képünk illusztráció • Fotó: Henning János

A 2018-as évet Hargita Megye Tanácsa az ifjúság évének titulálta, ehhez kötődően ezen a héten a megye több mint húsz településén szerveznek ifjúsági programokat. Gyergyószéken is lesznek különböző rendezvények, ezek egyike a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ által szervezett ifjúsági hagyományőrző nap, amit szerdán tartanak a gyergyószentmiklósi, újfalvi, ditrói, remetei és borszéki néptánccsoportok részvételével – tájékoztatott Kolcsár Béla, a szárhegyi kulturális központ vezetője. A szervezési szempontokat ismertetve kifejtette,

fontos, hogy azok az ifjak is kedvükre való szórakozási lehetőségben részesüljenek, akik időt, energiát szentelnek a hagyományőrzésre.

„Ez egy komoly kultúrkincsünk, amit a továbbiakban is ápolni kell” – hangsúlyozza Kolcsár. A programot részletezve elmondta, a rendezvény 17 órakor főzőversennyel kezdődik a szárhegyi vásártéren. A néptánccsapatok a pityókástokány-készítésben mérik majd össze tudásukat. A hangulatkeltő mozzanatot követően, 18 órától a művelődési házban folytatódnak az események, ahol táncbemutatót, népzenei koncertet követhetnek végig az érdeklődők. A napot táncházzal zárják.

A rendezvény középpontjában az erdélyi legényes táncok bemutatója áll – mutatott rá Kolcsár Béla. „A szakirodalom feljegyzi, hogy

a leggazdagabb legényes tánckinccsel Erdély rendelkezik, ezt próbáljuk a közönséghez közelebb hozni”

– mondta. Hozzátette, azért, hogy az érdeklődők a lehető legtöbbet megtudjanak az egyes táncokról, ezek jellegzetességeit szóban is ismertetni fogják a bemutatón.

Ennek a programszámnak folytatást tervezve a szervezők arra készülnek, hogy a következőkben más településeken is bemutatják a produkciót.

Kiállításokra készülnek



Májusban több kiállítást szervez a Gyergyói-medencében a szárhegyi művészeti központ, és eleget téve egy magyarországi meghívásnak, a Székely Fesztivál keretében is tárlatot mutatnak be Budapesten – tájékoztatott Ferencz Zoltán művészeti vezető. Ismertetve az itthoni programot, elmondta, május 12-én a Scola vendégházban tartják a több hete zajló tehetséggondozó program zárórendezvényét, aminek keretében a 16 résztvevő fiatal három-három legjobb alkotásából rendeznek be kiállítást. Május 15-én a ditrói művelődési ház konferenciatermében, 16-án pedig a remetei községháza tanácstermében grafikai kiállítást nyitnak meg a tavalyi év alkotótáborainak válogatásából. Négy évnyi termésből készül annak a tárlatnak az anyaga, amit május 18-án a gyergyószentmiklósi Pro Art Galériában nyitnak majd meg.