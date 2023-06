Időt kértek a szolgáltatók, egyre távolodik a megoldás a szemétügyben

nemcsak Maros megyei cégektől kértek ajánlatot, hanem olyanoktól is, akiknek más megyében van a székhelyük, de Maros megyében is szolgáltatnak.

Ezt kimondottan az érintett polgármesteri hivatalok képviselői kérték. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor lesz nyertes és esetleg szerződéskötéskötés, mert az előző alkalomkor is az utolsó pillanatokban hiúsult meg mindez.

Várni kell még

Mivel a sürgősségi eljárás mellett az országos versenytárgyalásokat lebonyolító rendszeren keresztül is szemétszolgáltatót keres az Ecolect Marosvásárhelyre és környékére, megkérdeztük, hogy arról a folyamatról mit lehet tudni. Tóth Andrea jelezte, ott is június 6. volt a határidő, de ott is haladékot kértek az érdekelt cégek, amelyek meg is kapták azt, így június 28-ig kell feltölteniük ajánlataikat. Ez egy hosszasabb eljárás, amely óvások esetén akár fél évet, évet is eltarthat.

Mindeközben az érintett polgármesteri hivatalok élnek a törvény adta lehetőséggel és az Ecolect jóváhagyásával egyedi szemétszolgáltatási szerződést kötnek egy-egy szolgáltatóval, aki összeszedi és elszállítja a felgyűlt háztartási hulladékot.