Időpontfoglalást és türelmet kérnek a betegektől

Az utóbbi időben több alkalommal is előfordult, hogy egyes páciensek trágár személyeskedésig fajuló hangnemben nyilvánultak meg a gyergyószentmiklósi járóbeteg-rendelő munkatársaival szemben. A verbális agresszió oka jellemzően az, hogy az előjegyzett időpontban nem tudták fogadni őket és várakozniuk kellett. A kórház illetékesei türelmet és megértést kérnek a páciensektől.

Lehet, hogy az online vagy telefonon rögzített időpontfoglalás az adott napon például negyed 11-re szól, de előfordul az orvos csak 11 órára vagy fél 12-re érkezik meg a rendelőbe, így késve kezdődhet el a konzultáció. Ha pedig egy vizsgálat csúszik, akkor nyilván a következők is tolódni fognak. Ez többnyire abból adódik, hogy

az időpont foglalása több hétre előre is történhet, amikor még nem lehet tudni, hogy az illető orvosnak milyen műtétet kell elvégeznie aznap, de akár egy előre tervezett kezelés, beavatkozás is elhúzódhat, eltolva a következő konzultációkat is.