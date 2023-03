Idő kell a tragédia feldolgozásához, de van kiút a megrázkódtatásból

Megrázó tragédiának voltak tanúi többen március 16-án Csíkszeredában, amikor egy fiatalember felakasztott holttestével szembesültek. A csíkszeredai József Attila Általános Iskola tanulói, valamint a Kis Herceg napközi óvodásai és szüleik közül többeket megviselt az eset. Ugyanilyen súlyos eset történt március 19-én Gyergyószentmiklóson is, ahol egy 16 éves lány vetett véget önkezével életének. A történtek kapcsán szakembereket kérdeztünk arról, hogy miként lehet kezelni, feldolgozni az ilyen nehéz helyzeteket.

A történtek után Antal Gabriella szociálpedagógus, az iskola nevelési tanácsadója nyújtott támogatást az érintetteknek. „Ha egy gyerek ilyen traumás helyzetet él át, a legfontosabb számára a tehermentesítés” – emelte ki megkeresésünkre az iskolai tanácsadó. Hozzátette, a krízishelyzet első lépéseként felfüggesztett minden más tevékenységet, és elkezdett egyéni, illetve csoportos foglalkozásokat tartani a gyermekeknek. Ahol igényelték, ott az osztályban is megbeszélték a történteket.

„Meghallgattam a kérdéseiket, hogy miért történt, miért pont itt, miért aznap, az érzéseikről beszéltünk, így próbáltam tehermentesíteni, mert minden emberben más érzések, gondolatok fogalmazódnak meg, annak függvényében, hogy a család érzelmi háztartása mennyire van egyensúlyban” – fejtette ki. Hozzátette, változó, hogy kit mennyire rázott meg az eset, akadtak olyan diákok is, akik azt mondták, hogy annyi horrorfilmet, akciófilmet láttak, hogy a trauma-küszöbértéküket nem érte el, ez inkább a fiúkra volt jellemző, a lányokat jobban megviselték a történtek.

– mondta a szakember. Hozzátette, mindenkinél másképp megy ez végbe, függ az egyéntől, illetve attól is, hogy éppen akkor milyen érzelmi állapotban volt.

Antal Gabriella azt is kiemelte, hogy mostantól még jobban figyelni kell a gyerekekre, a viselkedésükre, és ha a tanárok, szülők bármi szokatlant észlelnek, akkor szóljanak. Hozzátette, ennek a krízishelyzetnek a kezelése nem egyszemélyes feladat, ezért elfogad minden külső segítséget is kollégái részéről.

Mint mondta, sok idő kell egy ilyen esetnek a feldolgozásához, és mint iskolai tanácsadó nyitott a foglalkozások megszervezésére. A diákoknak is ajánlja, hogy írják le a negatív érzéseiket, minden olyan gondolatot, ami nem hagyja nyugodni őket, majd vigyék be a kabinetjébe, olvassák el és beszéljék meg együtt.

– az online oktatás utáni következményektől a tanulási nehézségeken át a szorongásokig, konfliktusokig, mindenféle helyzettel szembe kell nézni. Egy ilyen tragédia a túlterheltség hatványozódását vonja maga után” – fogalmazott. Beszélt arról is, hogy szerencsére a diákok többsége nem kezeli tabuként vagy megcímkézésként az iskolai tanácsadótól való segítségkérést.

„Nagyon erős halálfélelmeket generál egy ilyen látvány, a sokk nagy, a gyermekeknek és felnőtteknek is megrázó.

Simó Irma klinikai pszichológust, az Erdélyi Telefonos és Internetes Lelkisegély-szolgálat szakmai vezetőjét is megkérdeztük arról, hogy miként lehet kezelni, feldolgozni egy traumatikus szembesülést egy felakasztott holttest látványával.

– mondta. Szerinte nagyon fontos az, hogy az ember képes legyen minden helyzetből, a negatívakból is tanulni valamit, és az optimista hozzáállás tudatosítása is nagy segítség.

– magyarázta a szakember. Hozzátette, ilyen esetekben az iskolai pszichopedagógiai hálózat munkatársai az érintettek rendelkezésére állnak, különböző foglalkozások során, az életkori sajátosságoknak megfelelően segítenek a gyerekeknek, de ott vannak a szülők, pedagógusok mellett is.

Ugyanakkor munkájukat segíti egy 3–4 fős, krízisintervenciós szakemberekből álló mobil csapat is, mint ahogy legutóbb is történt, amikor egy kislány vetett véget életének egy iskolában. Ilyenkor külön foglalkoznak az érintett családjával, külön az osztálytársaival, a pedagógusokkal, és külön az osztálytársak szüleivel is, hiszen ők attól félnek, a gyermekeik nincsenek biztonságban. „Személyre szólóan végzik a foglalkozásokat. A kisebb gyerekeknél például a rajzolás, a rossz képek, élmények lefestése, kibeszélése a lényeg, és a megnyugtatásuk, biztonságba helyezésük” – fogalmazott.