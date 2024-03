Idén öt személyt díjaz a Tegyünk Kézdiszékért Tömörülés

Hegedűs Ferenc vállalkozó, kultúramecénás, a civilszervezet oszlopos tagja lapunknak elmondta, idén tizenhárom jelölt személy közül választották ki szavazás révén az öt díjazandót. Igyekeztek azt is szem előtt tartani, hogy a kitüntetett személyek a társadalom minél szélesebb spektrumát képviseljék.

Az idei díjazottak



Kis Katalin és Gyergyai Barna immár három évtizede nevelik, tanítják és ismertetik a zene és tánc szépségével Kézdivásárhely és környéke apraját-nagyját. Nem túlzás kijelenteni, hogy Kati néni és Barni bácsi, ahogy jelenlegi és volt tanítványai nevezik őket, pótolhatatlanul hozzájárultak a kézdiszéki gyerekek és ifjak szép iránti érzékének fejlesztéséhez.



Ștefan Lucian fiatalon került a céhes városba, ahol már negyven éve a közösség fontos és hasznos tagja. Ipari tevékenységet folytat, több mint kétszáz munkahelyet biztosít a kézdiszékieknek. Az ország legjobb gokartpályáját hozta létre, rangos versenyeknek helyet biztosítva.



Dr. Szabó László immár ötvenhárom éve gyógyít Bereckben, Kézdimartonosban és Ojtozban. Átlag fölötti szakmai felkészültsége, érzéke, tudásszintje, hozzáállása és műveltsége lehetővé tette volna ugyan az innen való továbblépést, akár egy nagyvárosba is, ő azonban hűséges maradt Gábor Áron szülőfalujához.



A tavaly Orbán Balázs-díjjal kitüntetett Szőke Tibor régi hagyományt folytat – nemcsak a műhelyében, hanem a szakma továbbadása tekintetében is. Keze alatt tölgy-, bükk-, fenyő-, akác-, eper-, cseresznye-, körte- és szilvafa alakul egyedi edényformává. A hagyományos edénytípusok készítése mellett a legújabb igényeket is követi, így a jelen műanyag uralta világában a természetes értékekre, az ökológiai tisztaságra teremt fogyasztói igényt.