Idén már nem csak utánfutóról szórják a homokot Gyergyószentmiklóson

Hatékonyabbá válhat az eddigi kézi szórásos csúszásmentesítés. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Gyergyószentmiklóson eddig kézi erővel, traktorutánfutóról lapáttal szórták a munkások a csúszásgátló anyagot a közutakra. Mostantól ez már jóval hatékonyabb lesz, egy számos célra használható multifunkcionális gépet vásárol a Vitalissima. A helyi képviselő-testület pénteki ülésén hozott döntése szerint 40 ezer eurót ad az önkormányzat a tulajdonában lévő, közszolgáltatásokat végző cégnek erre a célra.

A gépet már jövő héten megvásárolják, így már az első havazástól munkába állhat.

Amint megtudtuk, hótoló, illetve sószóró is a felszereltséghez tartozik, és a gépet nemcsak télen lehet kihasználni, hanem gyakorlatilag egész évben, hiszen akár az útszéli növényzet kaszálására és más feladatokra is alkalmas.

A Gyergyószentmiklósi Iskolás Sportklub 40 ezer lejes támogatást kap a várostól, hogy a Basilides Tibor Sportcsarnok zökkenőmentesen működhessen a továbbiakban is. A sportiskolának évről évre egyre kisebb költségvetést biztosít az állam, és a megszorítások miatt az intézmény képtelen lenne fenntartani a csarnokot. A támogatás nélkül nem lenne miből fizetni a fűtés költségeit, és

a sportiskolánál jelezték, ha nem kapnak segítséget, be fogják zárni a létesítményt.

A most kapott összegnek köszönhetően év végéig már nem lesz ilyen gond.

Az ülésen módosították a városi köztisztasági szolgáltatás szabályzatát is, hogy rendezzék a takarítás kérdését a Gyilkostó üdülőtelepet átszelő országút mentén.

HIRDETÉS

Döntöttek ugyanakkor annak a 680 ezer lejnek a felhasználásáról is, amit a Hargita megyei önkormányzat hagyott jóvá múlt heti ülésén a város beruházásaira. Többek között a Vaskertes Iskola és a Salamon Ernő Gimnázium végezhet fejlesztéseket, különböző útjavítási munkálatokhoz szereznek be anyagot és eszközöket, valamint a „ceruzás” Csodavilág napközi újjáépítéséhez is elkülönítettek egy összeget. Pénzt szánnak továbbá területvásárra is: a focipálya melletti kertet vásárolnák meg a sportbázis bővítése érdekében.