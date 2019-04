Idén is színes programokkal vár a civil szervezetek vására

Színes, érdekes programokra számíthatnak a résztvevők. Korábbi felvétel • Fotó: Haáz Vince

A rendezvény célja az egyesületek, szervezetek tevékenységeinek ismertetése a civil lakossággal, támogatások szerzése, önkéntesek toborzása. Ahogy Koreck Mária szervező, a Divers Egyesület elnöke fogalmazott,

szándékuk, hogy évente megfelelő keretet teremtsenek a különböző tevékenységi körökben működő civil szervezetek együttműködésének,

bemutatva a közösségnek a szolgáltatási ajánlataikat vagy más típusú tevékenységeiket, alkalmat biztosítva az önkéntesek bevonására, illetve a személyi jövedelemadó 2 százalékának, valamint 3,5 százalékának a megszerzésére.

Újdonság ebben az évben, hogy jövedelemadónk akár 3,5 százalékát is felajánlhatjuk valamely civil szervezetnek, amennyiben az szociális tevékenységet fejt ki és eleget tesz az adó- és pénzügyi hivatal erre vonatkozó előírásainak. Idén március 15-ig kell iktatnunk jövedelemadó-bevallásunkat.

„Olyan lehetőség ez, ahol egymáshoz közelebb kerül az otthoni idősgondozó és az, akinek ezen a téren van szüksége segítségre, a mozgáskorlátozott személy azzal, akinek lehetőségében áll valamilyen támogatást nyújtani. Az ifjúsági egyesületek ismertethetik a fiatalokkal a programjaikat” – fogalmazott a szervező.

A háromnapos rendezvényre színes programokkal várják a marosvásárhelyieket,

többek közt előadást tart a HIFA Románia BB Dance sérült személyekből álló tánccsoportja, kerekasztal-beszélgetést szerveznek arról, hogy milyen egy élhető város és mit tehetnek a civilek azért, hogy a lakótelepek is élhetőek legyenek. Lesz utcazene fesztivál, flashmob és rekordkísérlet is az együtt-zenélésre, de felvonulás és futóverseny is.

Május 11-én, szombat délelőtt 10 és este 6 óra között várnak minden érdeklődőt a Rózsák terére, ahol tizenhetedik alkalommal szervezik meg a Civil szervezetek vására elnevezésű rendezvényt.

A civil szervezetek interaktív standoknál mutatják be, hogy mivel is segítik év közben a helyi közösségeket. A szervezők azokat a szervezeteket, amelyek részt szeretnének venni a Civil szervezetek vásárán, kérik hogy jelezzék részvételi szándékukat az office@divers.org.ro e-mail címen, május 3-ig. Itt igényelhetnek további információkat, valamint a beiratkozási nyomtatványt. Ugyanakkor a zenészeket és együtteseket is kérik, hogy részvételi szándékukat e-mailben jelezzék, feltüntetve a nevüket, az általuk képviselt zenei műfajt, valamint online elérhető hangfelvételeik linkjeit.

Az esemény kezdeményezői: Divers Egyesület, Transilvana Alpha Alapítvány, Maros Közösségi Alapítvány és a Mâini Unite Egyesület. Az esemény partnere Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a közterület és energiaforrás biztosításával. Bővebb információkat a 0722-318605 telefonszámon lehet kérni.