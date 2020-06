Idén is megszervezik a Kárpáti Kalandversenyt

Archív • Fotó: Outward Bound

A vízi próbánál tutajépítésre és tutajozásra lehet számítani. Összesen harminc óra áll a versenyzők rendelkezésére ahhoz, hogy nemcsak fizikai, de szellemi erejüket is összemérjék. Az idei kiadás újdonságáról Kiss Emőke, a szervezet munkatársa a Székelyhonnak elmondta, most egyénileg is be lehet nevezni, és ebben az esetben a szervezők segítenek csapatot találni.

Az Outward Bound úgy szervezi meg a kalandversenyt, hogy a résztvevőknek a természetközeli élmények és kihívások mellett biztonságban legyen az egészsége, betartva a hatályban lévő rendelkezéseket.

A szervezők várják a támogatók és versenyzők jelentkezését. Amennyiben valaki támogatni szeretné a programot, a carpathianadventure@outwardbound.ro címen léphet kapcsolatba az Outward Bounddal. Aki pedig szeretne benevezni, július 15-ig megteheti, a jelentkezési ívet, versenyszabályzatot és a további információkat itt találja.