Idén is lesz saját fesztiválja a Z generációnak Csíkszeredában

A háromnapos rendezvényen az erdélyi származású Beton.Hofi (Schwarz Ádám), a Bohemian Betyars zenekar és Dj Shiver is fellép. Emellett még hallhatós és látható lesz DJ Ajkay Ádám, Mano and Gregor, Ugly Astronaut, Annemtrió, ErdélyiRap Session, DJ Brny, DJ Czika, Bonzon, Dreamflow zenekar, Lunda zenekar, DJ Ray M, Szakács Erika, Cosmic and Stubbs, DJ Drunk. Itt lesznek az OutRun-os lemezlovasok is, akik feltörekvő fiatalok (Vlnt’o, Barni, Jammy, Iacob, Doro, Mebi).