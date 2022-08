Idén is lesz Pityókafesztivál, útlezárásokra is számíthatunk a csíkszeredai városnapok alatt

Két év kihagyás után ismét megünneplik a csíkszeredaiak a város napját. Az augusztus 3-7 között zajló közösségi eseményen a korábbi években megszokott rendezvényekre, családi programokra látogathatnak az érdeklődök, például a nagy népszerűségnek örvendő Piyókafesztiválra is szombaton a központi parkban. A Csíkszeredai Városnapok ideje alatt ugyanakkor útlezárásokra kell számítani.

Mint Sárkány Laura szervezőtől megtudtuk, többnyire visszatérő csapatok fognak idén is jelen lenni a rendezvényen, de lesznek olyanok is, akik első alkalommal vesznek részt.

Az önkormányzati labdarúgótornával megkezdődött szerdán a Csíkszeredai Városnapok. A többnapos rendezvény egyik legnépszerűbb programpontja a Pityókafesztivál idén sem maradhat el. A központi parkban szombaton több mint 30 csapat mutatja be pityókafőzési tudományát.

Bár lezárult a jelentkezési határidő, ha mégis lennének csapatok, akik még beneveznének, azokat is elfogadják,

tudtuk meg. Idén is háromtagú zsűri értékeli a pityókás ételeket, és pénzdíjakat, valamint közönségdíjakat is kiosztanak majd a legjobbaknak. Tombolavásárlás során lehet ugyanis közönségnek szavazni a legjobb csapatra, a tombolából befolyt összeget idén is a csíkszeredai Authelp Egyesületnek adományozzák.