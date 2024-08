Idén is lesz Csángó Túrós Puliszka Fesztivál

A kétnapos rendezvényen a népzene, a néptánc és a hagyományőrzés kerül előtérbe. Augusztus 31-én, szombaton Páll Ibolya mesemondó zenés interaktív bábelőadása mellett a gyergyóremetei idősek fúvószenekara, valamint a szintén gyergyóremetei Sirülő néptánccsoport lép színpadra.

A programok között szerepel továbbá a Szatmár megyei Egri Csodaszarvas néptáncegyüttes, a Subcetate népzenei együttes, a Bákó megyéből érkező magyarfalusi Kerekalma-Falapi hagyományőrző csoport, de fellép a gyergyóvárhegyi magyar zenekar, a Csángó Fatányéros zenészei, illetve magyar nótákat énekel György Mónika és Császár Gábor is. Az estét szabadtéri bállal zárják.

Vasárnap is számos meghívott együttes lép színpadra, elsőként a gyimesközéploki Ordasok csángó néptánccsoport, majd őket követi Kosz Szilveszter zenekara. A szentkeresztbányaiak is zenés-táncos műsorral szórakoztatják a közönséget, ahogy a marosvásárhelyi Nistor Mihály zenekara is.

A magyarfalusi Kerekalma-Falapi hagyományőrző csoporton kívül még látható lesz a csíkszentdomokosi és csíkszépvízi néptánccsoportok előadása is, de Dobos Zsolt és Regian Melinda szólistákat is hallhatja a közönség.

A Székely Góbék szórakoztató műsorát követően ismét szabadtéri bálon mulathatnak a résztvevők, a rendezvényt tűzijátékkal zárják vasárnap este.