Idén is lehet követni a hóeltakarítók útvonalát Csíkszeredában

Nyolc hóeltakarító géppel állnak készen a téli útkarbantartásra Csíkszeredában, és szükség esetén külsős segítséget is be tudnak vonni a munkába. Ugyanakkor a hóeltakarítással megbízott Eco-Csík Kft. további húsz munkatársa is tud végezni beavatkozásokat. A cég székhelyén pedig 400 tonna homok, 450 tonna só és 2,5 tonna kalcium-klorid áll rendelkezésre csúszásmentesítésre.