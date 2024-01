Idén is közösségi futással indult az év Csernátonban

Az eseményt ezúttal is a Dimény-Haszmann házaspár szervezte, akik maguk is hobbifutók, és már több éve rendszeresen járnak szaladni. Az első közösségi alkalomra 2021. december 31-én került sor, míg tavaly az új év második napján húztak futócipőt e mozgásforma csernátoni kedvelői.

„Fontosnak tartom, hogy kimozdítsuk az embereket a lakásból és példát mutassunk a gyermekeknek. Sok olyan gyereket ismerek, aki nem hajlandó kimozdulni a házból, egész nap a gép előtt ül, hátha rájuk ragadna a sportolás szeretete a szülőkön keresztül. Az én gyerekeim is azért próbálták ki, mert látják, hogy én egyfolytában megyek, és tudják, hogy ez egészséges” – fejtette ki a szervező.

Hirdetés

Kiemelte, szeretnének év közben is hasonló alkalmakat tartani, és más útvonalakat is kipróbálni, de a futás kedvelői jelenleg is több lehetőség közül választhatnak a környéken. Egy másik csoport például heti rendszerességgel jár szaladni a kézdiszentléleki Perkőre, Sepsiszentgyörgyön pedig futóegyesület is működik. „Egyelőre egy magánkezdeményezés a miénk a feleségemmel, de szeretnénk, hogy ez minél több embert megfertőzzön” – fogalmazott Dimény-Haszmann Árpád.

A csernátoni közösségi futás idén is közös sütizéssel és teázással zárult.