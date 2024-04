Idén elkezdik a csíkcsicsói sportcsarnok építését

Befejezéshez közeledik a csíkcsicsói sportcsarnok építése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás, így várhatóan a nyár folyamán elkezdődik a munkálat is a kijelölt helyszínen. Típusterv alapján készülő beruházásról van szó, amelyet a fejlesztési minisztérium finanszíroz.

A községvezető szerint hat cég nyújtott be ajánlatot a kiírásra, így közülük választják ki a nyertest.

A községnek a közművesítést kell biztosítania a területen, ahol rendelkezésre áll a villany-, víz-, és szennyvízhálózat, a most készülő gázhálózathoz pedig szintén csatlakoztatni akarják majd a csarnokot.

Mint megtudtuk, a kiszemelt telket időközben átadták a CNI-nek az építkezés idejére.

A sportcsarnok fémvázas, könnyű szerkezetű építmény lesz, három oldalának jelentős felülete hőszigetelt üvegből készül, így külső fényt is kap a játéktér. Sportolói, illetve játékvezetői öltözők, mosdók, elsősegély szoba, sportraktár is helyet kap az épület földszintjén, a pályán történteket pedig egy 180 ülőhelyet biztosító lelátóról lehet követni, ezen a szinten a nézők számára női és férfi mosdót is kialakítanak.