Idén elkészülnek a sétányok, és bővül a vízhálózat a Kalász lakótelepi temetőben

Őszig elkészül Csíkszeredában a Kalász lakótelepi temető tavaly ősszel elkezdett rendezése. A kavicsozott sétányok kialakítását kell folytatni, és a vezetékes víz is eljut a sírkert kibővített részébe.

A hargitai megyeszékhely legnagyobb temetőjének rendezése több szakaszban történik. Archív • Fotó: Sándor Csilla

Sokáig késett a Kalász lakótelepi temető területének rendezése a 2011-es bővítés óta, az eltelt hét év alatt a keleti, Nagysomlyó-hegy felőli parcellákban nagyon sok új sírhely készült, amelyekhez elég mostoha körülmények között lehet eljutni, mert nincsenek kavicsozott sétányok. A sírok gondozása sem egyszerű az új területen, mivel a vizet is távolabbról kell hordani. A kedvező változás tavaly őszig váratott magára, de miután szerződést írtak alá a helybéli Tectum Company céggel, a várt, és különböző okokból többször is elhalasztott rendezés elkezdődött.

A megnövelt temetőrészben először a gyalogos sétányok nyomvonalát jelölték ki, és ezek alapozását kezdték el tavaly – ezekre töltést, majd tömörítés után szegélyköveket és kavicsréteget helyeznek el, így esős időben sem kell sáros úton közlekedni a sírkertben. A vízhálózat bővítése a másik fontos feladat, mivel a keleti résztől távol esnek a jelenlegi közkutak. Mint Szőke Domokos alpolgármester kérdésünkre elmondta,

a munkálatokat őszig befejezik, addig elkészülnek a sétányok, a keleti részbe is eljut a vízhálózat, új kutakat is felszerelnek a sétányok mentén. Ezzel együtt új padokat, szemeteskukákat helyeznek el, ugyanakkor díszfákat is ültetnek.

A korábbi, a sírkert rendezése érdekében készült megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza egy parkoló kialakítását is a Nagysomlyó-hegy felőli oldalon, a kibővített temető belső kerítése közelében, ahol harminc autó számára lenne hely. Ennek egyik feltétele a temetőt a volt traktorgyár helyére elképzelt üzletközponttól elválasztó út felújítása és megnyitása, amely várhatóan megtörténik az építkezés folytatása és a terület rendezése során. Az alpolgármester szerint viszont

elemezni kell a parkoló szükségességét, figyelembe véve, hogy ha az üzletház elkészül, két új parkoló is használható lesz – egyik a Hunyadi János utca felőli oldalon, a másik pedig a már meglévő, emeletes parkolóház.

„Annak függvényében, hogy miképp alakul ki az övezet, lesz egy döntés arról, hogyan folytassuk a temető rendezését” – magyarázta az alpolgármester. A mostani beruházás csak a temetői parcellák rendezését jelenti, a ravatalozó bővítése, ami az építmény előterének beépítésével járna, későbbi szakaszban történik meg, akárcsak a közvilágítás kialakítása.