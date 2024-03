Idén elkészül a sportcsarnok Csíkszentmihályon

A szerkezetépítés befejezése után a nyílászárók felszerelésével folytatódik a sportcsarnok építése Csíkszentmihályon. Idén az összes belső munkálatot befejezik, így az Országos Beruházási Társaság (CNI) által építtetett létesítményt használatba is lehet majd venni.

Aki hosszabb ideje nem járt Csíkszentmihályon a labdarúgópálya környékén, az most egy teljesen új épületet láthat ott, a készülő sportcsarnokot, amelynek ezelőtt egy évvel még nyoma sem volt. A tavaly nyár végén történt munkakezdés után

Az építő ugyanis hitelhez folyamodott tavaly ősszel, így a kifizetések késlekedése egyáltalán nem befolyásolta az ütemterv betartását: az alapozás és a tartószerkezet elkészítése után a könnyű fémszerkezet, az erre rögzített oldalfalak és a tető is elkészült, a hőszigetelt nyílászárók is megérkeztek, ezeket is beépítik.