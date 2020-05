Idén biztosan nem kezdődnek el a munkálatok a Gál Sándor téren

A tér jelenlegi állapota. Átalakítást terveznek • Fotó: Pinti Attila

A városvezető emlékeztetett, hogy a Kossuth Lajos és Hargita utcák arculatát is megváltoztató korszerűsítés nem csak a Temesvári sugárútnak a Kossuth Lajos utcától a Gál Sándor térig terjedő szakaszát érinti, hanem a Decemberi Forradalom utcát is, amely szervesen kapcsolódik a Gál Sándor térhez. Ezért sem lehet külön kezelni a tér felújítását – érvelt.

– tudtuk meg Ráduly Róbert Kálmántól. Csíkszereda polgármestere szerint a felújítás műszaki terveit összhangba kell hozni a környező utcákat is érintő, európai uniós támogatással elkészülő átalakításokkal, ugyanakkor a kivitelezés nem kezdődhet meg ez utóbbi beruházás előtt.

A város néhány helyszínén még 2011-ben végeztek kutatófúrásokat ásványvíz felszínre hozatala érdekében, ez a téren sikerrel járt, és iható borvizet találtak, amely a kötelező, összetétel-elemzés érdekében szükséges megfigyelési időszak lejárta után is egy betongyűrűvel lezárva maradt. Noha korábban már látványtervek is készültek a városközponti borvízkutakról, ezek nem készültek el, a Gál Sándor tér esetében a tervezett felújítás részét képezné a borvízkút létrehozása is, hogy végre hozzáférhetővé váljon az ásványvíz. Mivel a műszaki terveket még nem fogadták el,

egyelőre azt sem lehet tudni, hogy a tér felújításának milyen költségei lesznek.

A tavaly februárban bemutatott megvalósíthatósági tanulmány szerint egy parkosított, barátságosabb arculatú teret alakítanak ki, ahol játszótér is lesz. A kavicsozott, rendszeresen kigödrösödő parkoló kör alakja téglalapra változik, aszfaltburkolatot kap, a bejárata, akárcsak most, a Decemberi Forradalom utcából lesz, és 58 autó számára biztosít parkolóhelyet. A játszóteret élősövény, illetve kerítés választja majd el a tér többi részétől, ahol korszerű játékelemek – hinták, összetett mászóka, mászóvár – kapnak helyet, de még egy kisebb tiroli kötélpályát is kialakítanak.

A jelenleg díszkaviccsal borított sétányok helyett andezit lap, kockakő, beton, illetve gyephézagos térburkolatú járófelületeket alakítanak ki, Gál Sándor honvédtábornok mellszobra köré pedig rendezvényteret terveztek.