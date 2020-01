Idén autópályán közlekedhetünk Radnót és Aranyosgyéres között – reméli a miniszter

Bode miniszter középen, mellette a Maros és Kolozs megye prefektusa • Fotó: Haáz Vince

Lucian Bode szállításügyi miniszter reményét fejezte ki, hogy ez nem történik meg, és a Staco, valamint az alvállalkozók be tudják fejezni a munkálatokat. Elhangzott az is, hogy lehetséges, hogy azon „törvényi hiányosság” miatt is alakultak így a dolgok, amely megengedte, hogy a versenytárgyaláson a legkisebb árajánlatot fogadják el. Ez azt jelentette, hogy a Straco a pályaszakasz megépítését a becsült összeg 43 százalékáért vállalta el.

Bode hozzátette, amennyiben más pályaszakaszok esetében is találkoznak azzal a jelenséggel, hogy a fővállalkozó megkapja a pénzt, de az alvállalkozónak nem utalja tovább, és emiatt a kis, helyi cégek anyagi nehézségbe kerülnek, módosítani fogják a törvényt oly módon, hogy a CNAIR egyenesen az alvállalkozónak fizessen az elvégzett és kiszámlázott munkálatért.

Ami a Marosvásárhely–Nyárádtő közötti pályaszakasz megépítését illeti, a CNAIR igazgatója azt mondta, előre láthatóan január végéig a megbízott bizottság, a bírósági döntés alapján ki fogja jelölni a nyertes kivitelezőt. Mint ismert, két cég szerette volna elkészíteni az említett pályaszakaszt, de a nyertest kihirdetése után a vesztes óvást nyújtott be, így évek óta semmiféle előrelépés nem történt ebben az ügyben. Az óvással kapcsolatban január végére várható eredmény. A nyertes cég kihirdetése és a munkálatok elkezdése azért is nagyon fontos, mert 2020 áprilisában lejár az építkezési engedély, és addig meg kellene kezdeni a munkálatot.

A Marosvásárhely–Aranyosgyéres közötti pályaszakasz több részből áll: Marosvásárhely–Nyárádtő, Nyárádtő–Radnót (ezen már lehet közlekedni), Radnót–Maroskece és Maroskece–Aranyosgyéres.