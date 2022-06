Ide költözik ideiglenesen a csíkszeredai buszpályaudvar

Csíkszereda alpolgármestere szerint miután aláírták a kivitelezési szerződést a felújításra, a város át is adta a buszpályaudvar területét a cégnek, amely nemsokára munkához lát.

Ezt követően, júliusban már ezt a területet is lezárják a munkálatok miatt, így a tevékenységet el kell költöztetni.

Közel lesz az új megálló

Erre választották ki a már említett, Nagyrét utcai területet, amelynek előnye, hogy betonozott, jól megközelíthető, és közel van a buszpályaudvarhoz is, alig 200 méterre – ez a rendszeresen busszal utazók számára is fontos. Mint megtudtuk, a közlekedésrendészettel történt egyeztetés után a hatóságok is egyetértettek az ideiglenes helyszínnel, ezért nemsokára benyújtják jóváhagyásra a szükséges dokumentációt.