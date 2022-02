Huszonhatezer gazda kérheti a mezőgazdasági juttatásokat Hargita megyében

Idénykezdés. Keddtől igényelhetik a gazdák az idei egységes mezőgazdasági támogatásokat • Fotó: Beliczay László

A múlt évihez hasonló, egyszerűbb igénylési eljárás során kérelmezhetik idén is a gazdák az egységes mezőgazdasági támogatásokat, tehát amennyire lehet, kerülik idén is a személyes kapcsolatot a Hargita Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnél (APIA).

Az intézmény nagyon jó együttműködést folytat a polgármesteri hivatalokkal,

minden településen vannak olyan csoportok, akik segítik a gazdákat a támogatásigénylési dossziék összeállításában és az űrlapok kitöltésében

– mondta el Haschi András, az APIA Hargita megyei vezetője, ezúton is megköszönve az önkormányzatoknak az együttműködést.

A gazdák a saját településükön oda kell menjenek az ügyintézést elvégezni, ahová a korábbi években is mentek. Azért mondom így, mert van, ahol a polgármesteri hivatalban végzik ezt, máshol a kultúrházban vagy valamilyen más helyiségben. Ott segítenek nekik kitölteni a kérést és összeállítani a dossziét

– fogalmazott az igazgató. Azok a gazdák, akik csak állattartásra igényelnek támogatást – tehát területalapú támogatást nem –, kötelezően el kell menjenek az APIA megyei székhelyére, mert az adataikat össze kell nézzék egy másik nyilvántartással, így ezeknek a gazdáknak az ügynökségnél segítenek a kérés kitöltésében. Ilyen gazda azonban kevés van a megyében,

a többség ugyanis az állattartás mellett területalapú támogatást is igényel.

Pontosságot kérnek a gazdáktól

Az egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszaka március 1-től május 15-ig tart, ez valamivel több mint ötven munkanapot jelent.

A periódus elején a kisgazdák kérelmeit iktatják a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségnél, majd a nagyobb gazdaságot működtetők igényléseit, végül pedig az állattartók dossziéit.

A sorrend azonban olyan értelemben nem fontos, hogy minden gazdát előjegyzés alapján fogadnak majd, az időpontról településtől függően személyesen, levélben, faliújságon, emailben vagy sms-ben tájékoztatják a gazdákat – minden településen a korábbi években rendszeresített kommunikációs csatornán. „Van, ahol kifüggesztik a polgármesteri hivatalnál, hogy ki mikor kell jelentkezzen. Megvan a helyi szokás mindenhol. Így se tolongás, se kimaradás nincs, a mi kérésünk csak annyi, hogy az igénylők tartsák magukat az előjegyzéshez. Ez az együttműködés egy óriási előny számunkra sok más megyével ellentétben.

Ha a gazdák nem kapnának helyi segítséget, sokszor nem biztos, hogy tudnánk itt nekik érdemben segíteni. Csak helyi segítséggel tudnak boldogulni, az együttműködésünk pedig szerencsére példás a helyi önkormányzatokkal

– fogalmazott Haschi András. Hargita megyében mintegy 26 ezer gazdától várnak támogatásigénylési kérelmet az APIA-nál.

A járvány bürokráciacsökkentő hozadékai

Noha az APIA országos központjának a közleménye szerint online is elvégezhető az ügyintézés, a gyakorlatban ez inkább elektronikus ügyintézést jelent, hiszen – amint Haschi András rámutatott –

egy 80 éves gazdától hiábavaló lenne azt várni, hogy otthon a számítógépen elboldoguljon az internetes ügyintézéssel.

A településükön viszont az őket segítő csoportok kitöltik az elektronikus űrlapokat és összeállítják a dossziét. Ha nem is online az ügyintézés, a folyamat sokat egyszerűsödött és kevésbé bürokratikus már. „A járvány kezdete óta sokat változott a kapcsolattartás módja is. Sokan megtanulták használni a telefonos alkalmazásokat, tudnak készíteni egy személyazonossági igazolvány-másolatot és azt elküldeni Whatsappon. És azt mi el is tudjuk fogadni, nem kell már millió hivatalos aláírás legyen rajta, amit a járvány előtt elképzelhetetlennek tartottak központi szinten.

A járvány adminisztratív szempontból nem csak rosszat hozott, nálunk van pozitív hozadéka is

– fogalmazott Haschi András.