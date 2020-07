Húsz éve nem javították a kisállomás épületét – most jött el a felújítás ideje

Új külsőt kap a marosvásárhelyi kis vasútállomás – hivatalos nevén Északi Pályaudvar – épülete. Az ingatlan felújításának a napokban fognak neki. Más változás is várható a közeljövőben: augusztus elsejétől nem lesz éjszakai program a kisállomáson.

• Fotó: Rab Zoltán

Húsz éve nem történt semmi javítás, felújítás a marosvásárhelyi kisállomáson. Az épületen meg is látszanak az idő vasfogai: mállik a vakolat, piszkos, kopott és kilincs nélküli az ajtók többsége. A váróteremben az évek során megrongálták a székeket, több helyen ablakszemek hiányoznak. Tavaly, egy viharos szél során leszakadt a kinti terasz teteje, így most csak a vaskeret árválkodik a peron mellett. Az épület kint és bent is általános felújításra vár.