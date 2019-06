Húsz előadó, hét helyszín, több mint száz előadás

• Fotó: Barabás Ákos

A csütörtökig tartó előadás-sorozat ötletgazdája Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere volt – tudtuk meg az EMMI alá tartozó Magyarságkutató Intézet főigazgatójától, Horváth-Lugossy Gábortól. Mint mondta,

a tudományos és ismeretterjesztő előadásokat a diákoktól az idősebb generációig mindenkinek ajánlják, aki érdeklődik a történelem vagy a magyar múlt és eredet iránt.

Mindegyik előadás a Kárpát-medencéhez, a magyarság múltjához, történelméhez kötődik.

„Úgy válogattuk össze az előadókat és a témákat, hogy legyen közöttük történelmi, régészeti, irodalmi, archeogenetikai kutatásokat feldolgozó, vagy éppen Árpád-kori kültemplomokkal foglalkozó előadás is. Arra törekedtünk, hogy mindenki számára érdekes előadásokat állítsunk össze, az általunk felkért húsz előadó között pedig erdélyi és magyarországi szakemberek is megtalálhatók” – magyarázta Horváth-Lugossy.

A hazai előadók közül többeket is kiemelt, például Sashalmi-Fekete Tamást, aki a Szent László-legendához kapcsolódó falképek kutatásának új eredményeit ismerteti. A gelencei római katolikus templomban található freskó például a Kárpát-medencében, sőt Európában is ritkaságnak számít, mivel együtt látható rajta Szent László király és Jézus Krisztus. Érdekesnek ígérkezik továbbá Raffay Andrea előadása is, aki Ady Endre felesége, Boncza Berta, költői nevén Csinszka életéről és művészetéről értekezik. Szintén izgalmas Tóth Boglárka Amikor a fák beszélnek – Dendrokronológiai vizsgálatok Erdélyben című előadása, ezzel a módszerrel ugyanis pontosan meg lehet mutatni, mi mikori, milyen korból származik, így azt is, hogy a magyarság milyen régóta van jelen a Kárpát-medencében.

Horváth-Lugossy Gábor azt is elárulta, hogy azért választottak hét helyszínt, mert igyekeztek minél szélesebben lefedni Székelyföldet.

Próbáltunk úgy elhelyezkedni a pápalátogatás és a csíksomlyói búcsú között, hogy kiválasszuk azokat a nagyobb településeket, ahova a jeles események miatt nagyobb számban érkeztek magyarországi turisták, illetve ahol nagyobb lélekszámú a helyi magyar lakosság. A cél az volt, hogy meg tudjuk szólítani az erdélyi magyarságot és az oda érkező magyarországi turistákat is, akiknek egy minőségi kikapcsolódási lehetőséget szeretnénk nyújtani a két nagy esemény között

– hangsúlyozta. Az előadásokba Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Tusnádfürdőn és Csíkszeredában kapcsolódhatnak be az érdeklődők, ingyenesen.