Húsvétra hangolódtak a marosvásárhelyi várban

• Fotó: Haáz Vince

A vásárosok is mind ott voltak, az érdeklődők is szép számban megjelentek, az idő is kedvezett, tehát jó hangulat jellemezte a vásárt – foglalta össze a Székelyhonnak Szente Katalin szervező, aki azt is elmondta, hogy az elmaradt kulturális rendezvényeket és gyermekfoglalkozásokat valamikor a jövőben megtartják, hiszen nagyon sok munkájuk áll benne.

A marosvásárhelyi várban a péntektől vasárnapig tartó vásárban kézműves termékeket kínáltak a helyi és környékbeli kézművesek és termelők.