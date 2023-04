Mintha karácsony jönne: hóban viszik a húsvéti jótékonysági csomagot

A segítő szándék húsvétkor is tapasztalható.

Önszántukból jelentkeztek olyan vállalkozók, illetve magánszemélyek, akik évről évre gondolnak a közösség nehéz sorban élő időseire, családjaira. Így ismét közösen tehetik szebbé az ünnepet számukra.

Hirdetés

A városháza szociális igazgatósága által összefogott jótékonysági akció során a csomagokat a családok ismert szükségletei szerint igyekeztek összeállítani, külön figyelve a legkisebbekre. Amint Gereőffy Imola, a szociális osztály vezetője elmondta, a csomagokban volt friss, meleg diós kalács, különféle egyéb édességek és élelmiszerek is. De volt olyan vállalkozó, aki gondolt azokra is, akik cukorbetegség vagy más hasonló ok miatt nem tudnák ezeket fogyasztani. Ők vásárlási utalványt találtak a csomagjukban, amire számukra megfelelő élelmet vásárolhatnak.

A csomagok kiszállításában a helyi hegyimentő-közszolgálat munkatársai is segítettek, hogy a mostani nagy hóban a nehezebben megközelíthető helyekre is eljuthasson a húsvéti ajándék.