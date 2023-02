Hulladékudvar ingyenes és állandó átvétellel

Várhatóan jövőben üzemelik be azt a digitalizált hulladékudvart, amelynek létrehozására nemrég nyert pályázati támogatást Csíkszereda. A létesítmény a városlakókat szolgálja majd ki, akik tizenkét típusú újrahasznosítható hulladékot díjmentesen helyezhetnek el ott.

a fa-, üveg-, fém-, textil-, papír-, műanyag- és elektronikai hulladékok mellett a gumiabroncsokat, a bútorokat, építkezési- és zöld hulladékot, a lejárt szavatosságú gyógyszereket, akkumulátorokat és elemeket is.

Még van tennivaló

A támogatás tartalmazza azt a felszereltséget, amelyre szükség van az üzemeltetéshez, a városnak a betonozott platformot kell biztosítania. A hulladékokat kamionkonténer méretű tárolókba gyűjtik, ezekhez beállók lesznek, és a rendszert egy irodából irányítják. Amikor egy konténer megtelt újrahasznosítható hulladékkal, azt el is szállítják – ismertette kérdésünkre Korodi Attila csíkszeredai polgármester, hozzátéve, ezt az újrahasznosítást most is végzi a hulladékbegyűjtéssel megbízott Eco-Csík Kft., de csak havonta egyszer, illetve lomtalanítási akciók során.