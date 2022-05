Hozzá kell szokni, hogy jelzőlámpa irányítja a forgalmat a vasúti aluljárónál

Már negyedik napja irányítják a forgalmat jelzőlámpák a csíkszeredai vasúti aluljárónál, és a tervek szerint két-három hétig tart majd az újítás tesztelése a jelenlegi beállításokkal. Emellett hamarosan megváltozik a forgalmi rend a város Székelyudvarhely felőli bejáratánál is.

A vasúti felüljáró lezárása miatt alternatív megoldásokat keres Csíkszereda önkormányzata a gépjármű- és gyalogosforgalom zökkenőmentes működésének biztosítására. Folyamatosan egyeztetnek a rendőrséggel, valamint a vasúti sínek érintettsége miatt a Román Vasúttársasággal is – számolt be Korodi Attila polgármester a csíkszeredai vasúti aluljárónál tartott pénteki sajtótájékoztatón .

A jelzőlámpákat szombaton üzemelték be, és azóta folyamatosan működnek, éjjel-nappal. A hétvégén nem alakultak ki torlódások az újítás hatására, hétfő reggel viszont

Ottjártunkkor továbbá azt tapasztaltuk, hogy nem mindenki tartja tiszteletben a villanyrendőr jelzéseit, de az is lehet, hogy észre sem vették az újítást, mivel meglehetősen magasan helyezték el a forgalomirányító eszközöket.

Az alpolgármester azt is elárulta, hogy az aluljárónál felszerelt jelzőlámpák ugyanazok, amelyek korábban a Márton Áron Főgimnáziumnál irányították a forgalmat, ezért is sikerült ilyen rövid időn belül üzembe helyezni. Hozzátette: a gördülékenyebb közlekedés érdekében egyéb változásokat is eszközölni fognak.