Hot Iron – több mint vasgyúrás

Testet és lelket edz egyszerre Karácsony Éva a székelyudvarhelyi Fit.Feel fitneszteremben, történjen az trambulinon, súlyzórúddal vagy éppen a levezető nyújtásban. A csoportos óráira járókat nem vendégeknek, hanem edzőtársainak tekinti, akik nemcsak kapják a motivációt, hanem adják is. A Hot Iron edzésprogramról beszélgettünk, ami sokkal több mint vasgyúrás.

Rengeteg pozitív energiát és visszajelzést kapok, ami feltölt és erőt ad – mondta Éva • Fotó: Pál Árpád

Mindig sportolt, először a küzdősportokat szerette meg, csak terhességei alatt hagyta ki a rendszeres mozgást. „Mindhárom áldott állapot alatt több tíz kilót sikerült felszednem, az első kettő után nagyon gyorsan lement, a harmadik gyerek születése után megküzdöttem érte” – magyarázta Éva, hogyan kezdett el csoportos edzésekre járni. Előbb step aerobikra járt, utána következett a Hot Iron súlyzórudas edzésprogram, amit annyira megkedvelt, hogy végül meg is örökölte az esti órákat. Már nyolc éve ő tartja ezeket, sőt szíve csücskévé vált. Edzőtársai között pedig olyanok is vannak, akik már a kezdetek óta hozzá járnak.

Az újaknak mindig elmondja, hogy a súlyzórúddal fognak gyakorlatokat végezni, amire jönnek a tárcsák, és

előbb mindig a legkisebb terheléssel kezdenek, hogy tanulják meg a helyes testtartást, a gyakorlatok helyes kivitelezését,

majd szabadon állíthatják a terhelést. Háromféle tárcsa áll rendelkezésünkre: a sárga 1,25 kilós, a zöld 2,5 kilós, a narancssárga pedig egyenként öt kilót nyom.

„Tetőtől talpig megdolgozzuk az izmokat, az órákon a teljes testre dolgozunk. A Hot Iron egyesíti a súlyzós és az aerobikedzések pozitív hatásait, és ennek a remek kombinációnak köszönhetően egyszerre intenzív és lelkesítő. A csoportosan, jó zenére végzett edzés hatékonyságának egyik kulcsa a közösség ereje. A másik az úgynevezett utóégetés, ami azt jelenti, hogy az edzések végeztével a szervezet még közel 24 óráig dolgozik a zsírsejtekkel. Az izmok ugyanis a regenerálódás ideje alatt is rengeteg kalóriát felhasználnak” – avatott be a mozgásforma sikerességébe. Éva szerint

a Hot Iron azoknak is jó, akik az edzőteremben csak a kardiogépeket ismerik, de azoknak is, akik már jártasak, és nemcsak nők, hanem férfiak is sikeresen érhetik el a kívánt eredményt

– legyen az fogyás, szálkásodás, vagy csupán jobb kondi.