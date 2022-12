Hosszútávon parkolóház és mélygarázs épülhet magánberuházások révén Csíkszeredában

A másik területen, noha csak egy használatlan kazánház van rajta, éppen ennek cselgáncsközponttá tervezett átalakítása és a bővítéséhez szükséges terület kijelölése volt az egyik akadály. Ugyanakkor a Nagy István festő utca várható felújítása miatt a területet telekkönyvileg meg kellett osztani – egy kisebb része állami tulajdon. Ezek a lépések önkormányzati határozatokat is igényelnek, de a folyamat nemsokára lezárul, és

Így parkolóház és mélygarázs építésére írnak ki nyílt versenytárgyalást, ahol bárki nyújthat be ajánlatokat, az elöljáró úgy véli, ez tavasszal következhet.

A két létesítmény működtetéséhez a városnak be kell üzemelnie a fizetős parkolási rendszert, de valószínűleg arra is lesz határidő, hogy a befektetők a létesítményeket mennyi idő alatt kell működőképessé tenniük, ugyanakkor működtetni is kell, és a megállapított haszonbérleti díjat fizetni az önkormányzatnak.