Hosszú várakozás után pénzt kapott a múzeum felújítását végző cég

A gyergyószentmiklósi múzeumnál az elmúlt hetekben is zajlott a felújítás • Fotó: Gergely Imre

1,2 millió lejjel tartozott neki a gyergyószentmiklósi városháza, mondta el február elején Fórika Tibor, a Fortat Hause gyergyótekerőpataki székhelyű építőipari vállalkozás tulajdonosa. A tartozás a Tarisznyás Márton Múzeum felújításánál elvégzett munkák után benyújtott számlák ki nem fizetéséből keletkezett, és ez komoly nehézségeket okozott a vállalkozásnak.

A gondok megoldódni látszanak: a három kérdéses számla közül kettőnek az ellenértékét (mintegy 1 millió lejt) megkapta a vállalkozás. Az összeg ezen a héten érkezett meg a Fortat Hause bankszámlájára – tudtuk meg a vállalkozótól. Fórika Tibor megjegyezte még, hogy úgy látja, a késedelem oka valószínűleg nem csak a gyergyószentmiklósi városházánál keresendő, hanem általában véve az állami bürokrácia hibájából adódott, de ez a lényegen nem változtat: egy ilyen késedelmet egy kisebb cég nem bírna ki. A Fortat Hause is a cégvezető üzlettársainak, barátainak segítségével vészelte át az elmúlt hónapokat.

A múzeumnál közben az elmúlt hetekben is zajlott a felújítás, a Fortat Hause közel áll ahhoz, hogy befejezze az általa felvállalt munkát. Fórika úgy látja, egy hónap múlva minden feladatukat elvégzik. A cég ezzel párhuzamosan a Batthyány Ignác Szakközépiskola Virág negyedi bentlakásánál is dolgozik, az ott zajló felújítás 60 százalékával készültek el mostanig. Mivel a beruházás összértéke több, mint 2 millió lej, Fórika becslése szerint körülbelül 1 millió lej értékű munkát végeztek el eddig.

Kérdeztük a gyergyószentmiklósi városházát is a múzeumi beruházás ellenértékének kifizetésével kapcsolatban. Ők is közölték, hogy a Fortat Hause számláinak kifizetése a minisztérium részéről megtörtént. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a múzeumi felújításon kívül zajlik-e még olyan beruházás, amelynél elakadások lehetnek a kifizetésben. Csergő Tibor András gyergyószentmiklósi polgármester annyit válaszolt, hogy más beruházó még nem panaszkodott.