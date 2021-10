Hosszú sort kell kivárnia annak, aki az egydózisú oltást szeretné megkapni Marosvásárhelyen

• Fotó: Haáz Vince

A növekedő esetszámoknak, az egészségügyben dolgozók kérésének, de a szigorításoknak is köszönhetően jelentősen megnőtt az egydózisú oltóanyag iránti érdeklődés Marosvásárhelyen és megyei szinten is. Erről a megyei egészségügyi igazgatóság vezetője, Iuliu Moldovan beszélt, aki azt is elmondta, hogy új kampányt indítottak, mobil oltópontok létrehozásával teszik lehetővé, hogy minél többen megkapják a vakcinát. Vasárnap a főtéri katedrális előtt lehetett oltást igényelni a mentőszolgát által biztosított autókban, akkor 390-en kapták meg a koronavírus elleni védőoltást. Kedden a Kövesdombon álltak sorba a Johnson&Johnson oltásért, szerdán a Tudor lakótelepi Gyémánt parkban fogadták az érdeklődőket. Jövő héten vidéki településekre is készülnek, hogy ott is minden érdeklődő könnyen és egyszerűen oltáshoz juthasson. Míg szeptemberben hetente 2000–2200 személy kapta meg a vakcinát, októberben számuk heti huszonkétezerre nőtt.