Hosszú műtéttel mentették meg egy kislány életét és lábát

A marosvásárhelyi szakorvosok órákig küzdöttek, hogy a kislány teljes életet élhessen. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház sajtószóvivője, Mariana Negoita számolt be a rendkívüli beavatkozásról, amely során egy szakorvosokból álló csoport hét órán keresztül műtötte a kislányt.

A láb amputációja is szóba került

A kilenc éves nagybányai kislányt kerékpározás közben ütötte el egy tehergépkocsi, és életveszélyes állapotban került a kórházba. A balesetben egyik lába szétroncsolódott. Egy napig volt a helyi kórházban, majd helikopterrel átszállították Marosvásárhelyre. Itt, a Dorin Dorobanţu plasztikai sebész által vezetett gyermekgyógyászból, gyermek ortopéd orvosból, intenzív terápiás orvosból álló csoport

arról kellett döntsön, hogy amputálják a kislány lábát, vagy megpróbálják megmenteni, hiszen akkori állapotában veszélyeztette a kislány életét.

Hét órás műtét

A sajtószóvivő hangsúlyozta, hogy a beavatkozás nagyon összetett volt, hiszen

a kislánynak combnyaktörése volt, össze voltak roncsolódva a lábában az izmok, a lágy részek, és csípője is megsérült. Bár a nagybányai kórházban kitisztították a sebet, több helyen be volt fertőződve.

Sürgősen dönteni kellett arról, hogy mi legyen a szétroncsolódott végtaggal. „Végül az orvosok úgy döntöttek, hogy megpróbálják megmenteni a kislány lábát. A beavatkozás hét órát tartott és az azt követő napokban is kérdéses volt, hogy hogyan alakul a kislány egészségi állapota.

Nagyon lassan indult el a felépülés, több kisebb beavatkozást végeztek még a lábán, a kötözéseket fájdalomcsillapítók hatása alatt végezték, hogy csökkentsék a kilenc éves páciens fájdalmát.

Október 12-én történt meg első alkalommal, hogy a kis páciensnek előzetes gyógyszerezés nélkül kötözték át a szépen gyógyuló sebeit. Vele és édesanyjával átbeszélték a következő teendőket, hiszen a kislány sokáig kell még gyógytornára járjon és orvosi felügyelet alatt legyen. Azt ajánlották neki, hogy keressenek fel egy pszichológust is, hiszen a baleset és az azt követő időszak lelkileg is megterhelő volt számára” – avatott be a részletekbe a szóvivő.

A rendkívül bonyolult és fontos beavatkozásban Dorin Dorobanţu plasztikai sebésznek Florin Patraulea, Radu Prişcă, és Derzsi Zoltan gyermek ortopéd sebészek, Georgeta Clif és Cristian Vintilă plasztikai sebészek segítettek. Az intenzív terápián a kezelést és a felügyeletet Ionuţ Branea és Codrin Bucur biztosította, a gyermek intenzív terápiás osztályt Simona Marinescu vezeti.

Az illetékestől azt is megtudtuk, hogy szeptemberben ez már a második ilyen jellegű beavatkozás, korábban egy munkahelyi balesetet szenvedő férfi kezét mentették meg a szakorvosok.