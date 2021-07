Hosszú kihagyás után újra lehet önkéntesen vért adni Gyergyószentmiklóson

Újra lehet önkéntesen vért adni Gyergyószentmiklóson július 7-étől kezdődően – erre hónapok óta nem volt lehetőség. Az önkéntes véradás helyszíne nem változott, a Kórház utca 1. szám alatt kell jelentkezni, ezúttal az első emeleten. Csütörtökön, július 8-án Gyergyóditróban is önkéntes véradási napot tartanak.

Képünk illusztráció • Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A Hargita Megyei Vérközpont kisebb vérhiánnyal küszködik, „hullámzik” a véradók száma, ráadásul a koronavírus-járvány miatt a mobil véradási lehetőség is szünetelt, és sokan a rendszeres véradók közül is távol maradtak. Mostantól azonban a gyergyószentmiklósiak is hozzájárulhatnak a vérhiány enyhüléséhez, ugyanis mostantól előjegyzés alapján kéthetente önkéntes véradást szerveznek a városban.

Örvendünk, hogy ismét jöhetünk Gyergyószentmiklósra, hosszú volt a szünet, reméljük, hogy ameddig nem lesz újra járványügyi megszorítás, rendszeresen itt tudunk lenni

– hangsúlyozta Kopacz Ildikó, a Hargita Megyei Vérközpont igazgatója. Hozzátette, a gyergyói medence több településén is újraindították a véradási napokat, voltak már Gyergyóremetén, csütörtökön pedig Gyergyóditróban a Szent Katalin Egészségházba várják az önkéntes véradókat.

Gyergyószentmiklóson másfél óra leforgása alatt közel 20 önkéntes jelentkezett véradásra július 7-én, közöttük többen rendszeres véradók, de voltak olyanok is, akiknek ez volt az első alkalom. A véradók számával elégedettek a vérközpont munkatársai, hiszen minden csepp vérre nagy szükség van. „Nem mondható olyan nagynak ez a szám, de nagyon örvendünk mindenkinek, és főleg annak, hogy voltak RH-negatív donorok is.

Minden típusú vérnek örvendünk, mert négy kórházat szolgálunk ki, és sosem tudjuk előre mikor, milyen vérből alakulhat ki hiány

– fogalmazott az igazgató.

A megyei vérközpont vezetője elmondta, 18–55 év közötti lehet az önkéntes véradó, a rendszeres véradók esetben ez a korhatár 60–65 év. A véradáshoz jó egészségi állapot szükséges, műtét vagy tetoválás után csak fél év elteltével lehet vért adni, fogászati kezelések után esettől függően 1–3 hónap után, szülés után pedig egy évvel lehet véradásra jelentkezni. A krónikus betegek nem adhatnak vért.

Aki Hepatitis A vagy E típusú betegségen esett át, a gyógyulást követően hat hónappal adhat vért. Az önkéntes véradóknak jár egy szabadnap, és ételjegyben is részesülnek. Véradásra jelentkezéskor kérik az önkéntest, hogy legyen nála a személyazonossági igazolványa.