Hosszabb várólisták az év első felében

– emelte ki a vezérigazgató.

Minél több, annál jobb

Hozzátette, az is előfordul, hogy egy településen belül a laboratóriumok különböző területi pénztárakkal vannak szerződésben. Csíkszeredában például küldőpapírral még további két másik laborban is fogadják a pácienseket, ezek viszont a Brassó megyei egészségbiztosítóval vannak megállapodva. A hargitai megyeszékhelyről beszélve kiderült, közel egy év kellett ahhoz, hogy lezáruljon a jóváhagyási eljárás a Prodia laboratórium esetében, miután elköltözött a poliklinika épületéből, de most már velük is szerződéses viszonyban van a pénztár. Szintén szünetelt tavaly egy ideig a Polisano laboratóriummal is a megállapodás a tulajdonosváltás miatt, de azóta rendezték a dokumentációt.

„A megye laboratóriumaival kötött szerződések egyelőre március végéig érvényesek, hosszabbításuk folyó év végéig áprilisban esedékes, az ide vonatkozó jogszabályok módosítását követően. Továbbá várjuk még, hogy a csíkszeredai kórházban kialakított új laboratóriummal is tudjunk szerződést kötni” – tette hozzá Duda Tihamér, ugyanis minél több laboratórium szolgáltat, annál kisebbek lehetnek a várólisták.

Ingyenes vizsgálatra sokszor várni kell

A kialakuló várólisták kapcsán a vezérigazgató elmondta, az év első hónapjában gyakoribb, hogy többet kell várakozni a paraklinikai vizsgálatok ingyenes elvégzésére, akár egy–három hónapot is. „Ennek több oka van: