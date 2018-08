Hosszabb határidőt szabtak meg a közúti bírságok kedvezményes törlesztésére

Járőröző Hargita megyei rendőrök. Mindenkinek jobb lesz az egyszerűsített ügyintézés. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Elfogadták múlt héten a bírságok kifizetésének megkönnyítésére kidolgozott 203-as számú törvényt, amely két fontos újítást tartalmaz. Bár az ügyintézés egyszerűsítése csak jövő év elején lép életbe, a büntetések kedvezményes kifizetésének időtartamát meghosszabbító módosítás már ettől a hónaptól érvényes lesz.

Kedvező változások

A Hivatalos Közlönyben július végén megjelent törvény által

a jelenlegi 48 óráról 15 napra hosszabbították meg azt a határidőt, amely alatt a közúti kihágásokért kirótt pénzbírságot kedvezményesen lehet kifizetni.

Konkrétan az adott kihágásért kiróható legkisebb összeg feléről van szó, tehát ha valaki egy 500 és 1000 lej között büntethető kihágásért ezer lejes büntetést kapott, csak az alsó határ, tehát az ötszáz lej felét, azaz 250 lejt kell befizetnie, ha a jegyzőkönyv kiállításától számított 15 napon belül megteszi ezt.

HIRDETÉS

A módosítás a kezdeményezők szerint nagyobb bevételt eredményez az államkasszába, és kevesebb óvással jár majd.

Ez a módosítás augusztus 24-én lép életbe, a törvény másik újítása azonban csak a jövő év első napjától. Utóbbi a bírságok kifizetésének egyszerűsítésére, illetve ezek könnyebb követésére vonatkozik egy, az állami kincstárban nyitott bankszámla segítségével.

A megbírságolt autóvezetők a kifejezetten erre a célja nyitott számlára utalhatják majd a bírság összegét bárhonnan, tehát nem fog számítani, hogy melyik megyében követték el a szabálysértést.

A bírság összege továbbá készpénzben is befizethető lesz az állami kincstár bármely alegységénél és más közigazgatási intézmények pénztárainál, függetlenül attól, hogy a szabálysértés elkövetőjének hol van az állandó lakhelye. További könnyítést jelent majd emellett az is, hogy a jelenlegi helyzettől eltérően

nem lesz már szükség a kifizetést bizonyító számlát bevinni vagy elküldeni az azt kiállító rendőrnek vagy rendőrségnek.

Ennek oka, hogy a bankszámla mellett egy olyan informatikai rendszert is kidolgoznak, amely valós időben követi a kifizetéseket.

Beválhat az újítás

A közúti büntetések felének kifizetésére vonatkozó határidő-hosszabbítás beválthatja a hozzá fűzött reményeket Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint. Mint érdeklődésünkre elmondta,

gyakran előfordul, hogy a kedvezmény ellenére a szabálysértőknek nincs elegendő anyagi fedezetük ahhoz, hogy be tudják fizetni a bírság összegét a rendelkezésére álló két nap alatt, ezért inkább óvást nyújtanak be.

A 15 nap alatt azonban nagyobb esély van a pénz előteremtésére, megtörténhet, hogy a két hét alatt fizetést kap a szabálytalankodó, és így sokkal nagyobb valószínűséggel fizeti be a bírságot. Hozzátette, ez az autóvezetőknek is kedvező, hiszen ezáltal a bírság másik felét elengedik, és az ügy le is van zárva, egy esetleges óvás esetén azonban elhúzódhat, a bírságot pedig sok esetben végül úgy is ki kell fizetni.