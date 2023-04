Horribilis összegbe kerül a gyergyói jégpálya felújítása

A Gyergyói Hoki Klub történelmi Erste Liga-győzelmét követően sokakban felmerült, hogy ez a csapat már igazán megérdemelne egy modern jégcsarnokot. A gyergyószentmiklósi jégpálya felújítása, újjáépítése már sok éve napirenden van, az ügyintézés folyamata zajlik jelenleg is, hogy megtörténhessen az új közbeszerzés – és végre nekiláthassanak a beruházásnak.

Amikor világossá vált, hogy a tetőcsere nem elég, a tartópilléreket is ki kell cserélni, egy új elképzelés szerint készült újabb megvalósíthatósági tanulmány, ami

Az eredeti elképzelés az volt (még 2016-ban), hogy az alaposan megviselt tetőzetet cseréljék le, ami már akkor is 21 millió lejes munkálatnak ígérkezett, de utóbb kiderült, hogy a tartógerendákat is ki kell cserélni, hiszen a gombásodás, penész miatt ezek sem bírnák már sokáig. Az akkor elképzelt beruházás kivitelezését a közbeszerzésen elnyerő cégcsoport jelezte ezt a CNI-nek, a költségvetés megnövelését kérve, de a különbözet az eredeti árnál jóval nagyobb lett volna, így ez nem volt megvalósítható, és végül szerződésbontásra került sor.

Akkor azzal számoltak, hogy ez 41 millió lejbe fog kerülni, azonban a létesítménybe tervezett különféle eszközök, felszereltségek, (többek között egy korszerű edzőközpontot is terveznek a pálya mellé) és nem utolsósorban az anyagárak megugrása miatt

a beruházás értéke most 157 millió lejnél tart

– tudtuk meg Barti Tihamértől, az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének elnökétől. Barti egyben a Gyergyói Hoki Klub tiszteletbeli elnöke is, és elsősorban ő tartotta kézben azt a politikai háttérmunkát, ami a beruházás finanszírozásának megteremtéséhez kellett.

Barti közölte, most az elkészült új előtanulmány engedélyeztetése a következő lépés. Hozzátette, a gyergyószentmiklósi városházát is megsürgette, hogy egy héten belül adják be az illetékes hatóságokhoz a szükséges igénylést, ami a tűzoltósági és egyéb engedély beszerzéséhez kell. Az ehhez szükséges dokumentációt a CNI állította össze. A benyújtástól számítva ezek az engedélyek legfeljebb másfél hónapon belül érkeznek meg. Barti kijelentette, hetente fogja a CNI-t felkeresni a jégpálya ügyében.

Az engedélyek beszerzése után egy új kormánydöntésre lesz szükség a finanszírozásról, és a CNI ezt követően írhatja ki az új közbeszerzést a kivitelezésre. Hozzátette, hogy