Hoppá: az átlagosnál jóval többet fogunk fizetni helyi adókra és illetékekre

Míg tavaly országszinten, így Székelyföldön is 3,8 százalékkal, idén januártól 5,1 százalékkal nőttek a helyi adók és illetékek. Jövőre azonban 13,8 százalékos lesz a növekedés, az infláció mértékének növekedése miatt.

Megkérdeztük, hogy idén milyen mértékben fizették be a vásárhelyiek a városházával szembeni adókat és illetékeket. Megtudtuk, hogy előző évekhez hasonlóan jó adófizetők a városlakók.

Az igazgató elmondta azt is, hogy más változás, a kedvezmények és kiszámítások terén nem lesz.

Idén kisebb fennakadások vannak a szemétdíj begyűjtése kapcsán, hiszen ez év közben, áprilisban módosult. Így azok, akik élve a tízszázalékos kedvezménnyel, márciusig kifizették az egész évre szóló adókat, ki kell fizessék a megemelt szemétdíj miatt keletkezett különbözetet is, ami 28 lej személyenként, egész évre. Ezt van, aki követte és kifizette, de vannak olyanok is, akik nem. Év végig ezt még megtehetik, illetve jövőre is, a jövő évi adókkal.

Hirdetés

Csütörtökön a városi tanácsosok szavazni fogak azokról a belépődíjakról is, amelyeket jövőben alkalmaznak majd az állatkertben, a Víkendtelep és a városi uszodában. Ezek is növekedni fognak, de nem nagy mértékben.