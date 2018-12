Hónapokig is elhúzódhat, de érkezik az anyasági támogatás

Lassan egy éve már, hogy az erdélyiek számára is igényelhető a Magyarországon már jól ismert Köldökzsinór program, azóta mintegy háromezer újonnan megszületett gyerek után igényelték a pénzt csak Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán. Közben a kifizetések is elkezdődtek, igaz, a pénzre megérkezése hónapokig is elhúzódhat.