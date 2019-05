Hónapok óta várnak a költözésre az udvarhelyi szociális lakásokra jogosultak

Elkészültek a lakások, mégsem használhatók. Kényszerű várakozás • Fotó: Barabás Ákos

Tavaly ősszel készült el a 48 lakrészes, háromszintes társasház a Cserehát lakótelepen, a Kiss Gergely utca végén, amelyben szociális lakásokat alakítottak ki. A költségek nagy részét állami támogatásból biztosították, de önrésszel járult hozzá a helyi önkormányzat is, amelynek a közművesítés – víz-, csatorna-, villany- és gázhálózat – elkészítését is biztosítania kellett. A szociális lakások igénylői tavaly novemberben kapták meg a kiutalásokat, de mivel a szerelési munkálatok még tartottak, használatba venni nem tudták ezeket, és

azzal az ígérettel maradtak, hogy várhatóan a tél folyamán költözhetnek. Nem így történt,

a beköltözés azóta is várat magára, mivel a közművesítés véglegesítése késik. A lakók viszont nehezen viselik a várakozást, egyikük azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy nem kapott pontos információkat a késés okairól a polgármesteri hivataltól, és bizonytalanságban tartják őket.

„Decemberben említették januárt, januárban beszéltek februárról,

ha információt kér az ember, homályos, ködösített válaszokat kap,

konkrétumok nélkül” – fejtette ki a panaszos, hozzátéve, hogy nem akar senkit bántani, csak magyarázatot szeretne a helyzetre, megtudni az elakadás okait.

Nincs áramszolgáltatás

A szociális lakások átadásáról az előző városvezetéstől megörökölt dokumentációban nem szerepelt konkrét határidő, a munkálatokat a szerződéskötéstől számított három éven belül kellett elvégeznie a kivitelezőnek – tájékoztatott kérdésünkre Zörgő Noémi. A polgármesteri hivatal sajtószóvivője szerint az építkezés 2018 novemberében befejeződött, a közművesítés viszont nem. „A víz- és szennyvízhálózat kész van, ki is volt próbálva, a villany- és gázhálózattal vannak problémák. A villanyhálózat elkészült, viszont a villamossági vállalat még nem kapcsolta rá a rendszert a villanyhálózatra, így

az épületben még sehol sincs áram, ennek hiányában sem a kazánt, sem pedig a fűtés- és melegvíz-rendszert nem lehet kipróbálni.

Enélkül azonban nem is lehet átadni egyetlen lakást sem” – vázolta a helyzetet a szóvivő, hozzátéve, hogy a téli időszak is lassította a villamossági hálózat kiépítését. Mint megtudtuk, a polgármesteri hivatal több alkalommal is felszólította az érintett szolgáltatót, hogy fejezze be a munkálatokat.

Megváltozott szabályozás

A gázvezeték esetében az építkezés ideje alatt megváltozott törvényi szabályozás okozott problémát. „A 2018. évi 462-es számú törvény értelmében tavaly júniustól az egylégterű lakások (jelen esetben az egyszobás lakások) nem csatlakozhatnak a gázhálózatra. Ennek értelmében tizenhat lakás esetében vissza kellett bontani a már kiépített gázcsöveket. Ugyanakkor

a kétszobás lakások esetében kétféle szellőzőnyílással kell ellátni az ingatlanokat,

szintén ugyanennek a szabályozásnak az értelmében. A kivitelező ezeket a módosításokat már mindkét esetben elvégezte” – ismertette Zörgő Noémi, majd megjegyezte, hogy a polgármesteri hivatal folyamatosan az érintettek rendelkezésére állt, és ez jelenleg is így van.