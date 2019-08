Holtan találtak rá az eltűnt székelykeresztúri férfira

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Székelykeresztúr határában, a Nagy-Küküllő partjának egy bozótos részén talált rá a hétvégén egy arra járó horgász az augusztus 16-án eltűnt 31 éves férfira, akit az elmúlt időszakban nagy erőkkel keresett a rendőrség – tudtuk meg Gheorghe Filiptől, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől.

Mint mondta,

a helyszínen nem találtak bűncselekményre utaló nyomokat, az áldozat minden vagyontárgya előkerült. Ugyanabban az öltözetben volt, amelyben korábban távozott otthonából.

Mindezt a székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője is megerősítette, csapatuk szintén részt vett a keresésben, és a helyszínelésnél is jelen voltak. Ő is úgy vélte, hogy a férfi önkezével vethetett véget az életének.