Hol tartanak a csíkszéki települések a földgázszolgáltatással?

Csíkszentkirály a kevesek egyik, ahol van működő földgázrendszer • Fotó: Pinti Attila

Szépvíz volt az első csíkszéki község ahová a földgázat bevezették – tudtuk meg Ferencz Tibor polgármestertől: 2000-ben építették ki a hálózatot a teljes községben, 27 kilométernyi vezetéket lefektetve. A beruházás felét az önkormányzat, a másik felét a lakosság állta. Ugyancsak a 2000-es évek évek elején építették ki a földgázhálózatot Csíkpálfalva teljes hosszában a lakók és az önkormányzat hozzájárulásával – tudtuk meg Ferencz Csaba polgármestertől.

Karda Róbert csíkszentdomokosi polgármester arról beszélt, hogy a községben egy-két kisebb utca kivételével szintén a 2000 évek elejétől kezdve működik gázszolgáltatás, az akkori polgármesternek, Ferencz Alajosnak köszönhetően. A szükséges fejlesztéseket a lakók hozzájárulásával valósították meg. Jelenleg 900 fogyasztó van a rendszeren.

György József, Csíkszentgyörgy polgármestere érdeklődésünkre elmondta, Bánkfalván és Csíkszentgyörgyön ugyan van már földgázhálózat, Menaságon azonban még nincsen, viszont szeretnék, ha oda is be tudnák vezetni a földgázat, ennek megvalósításán is dolgozni fognak.

Jó hír, hogy megszavazta a parlament

„Ezentúl azok a székelyföldi önkormányzatok is fejleszthetik földgázrendszerüket, ahol eddig nem rendelkeztek a szükséges infrastruktúrával a földgázellátás biztosítása érdekében” – jelezte Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője az RMDSZ által kiadott közleményben. Arról már korábban írtunk, hogy a szenátus már megszavazta, hogy az önkormányzatok is támogathassák a földgázhálózat fejlesztést. A képviselőház döntéshozó fórumként hagyta jóvá ezt a törvény-tervezetet, azaz amennyiben van rá igény, akkor biztosíthatják a lakosság számára a földgázellátást. Korodi megkeresésünkre még hozzátette, bővítették a szenátus által elfogadott jogszabályt azzal, hogy ezentúl a fejlesztési társulások is fejleszthetnek az önkormányzatok nevében. „Ráadásul a koncessziós szerződéseket ezentúl nem a minisztérium fogja kezelni, hanem ezek is átkerülnek az önkormányzatok hatáskörébe, ez azt jelenti, hogy egy újabb lépést tettünk a decentralizáció felé. Így az önkormányzatok kiválaszthatják a földgázszolgáltatót, illetve saját költségvetéséből beruházhatnak a hálózat kiépítésébe” – mutatott rá Bende Sándor, az RMDSZ Hargita megyei parlamenti képviselője. A jogszabályt még Klaus Johannis államfőnek is alá kell írnia, majd a Hivatalos Közlönyben történő megjelenését követő 60 napon belül lép érvénybe.

A közbirtokosságok és az önkormányzat is hozzájárultak ahhoz, hogy 2005-ben bevezették a földgázat Csíkszentmártonban. Gergely András községvezető hozzátette, szinte a teljes községben megoldották ezt, leszámítva néhány kisebb falurészt. Hozzátette,

vannak, akik csak most kezdtek el csatlakozni a hálózathoz, ahogy a tűzifa megdrágult.

Csíkszentkirályon is van működő földgázrendszer. „2006-ben gyújtottuk meg az első gázlángot”– mondta el Székely Ernő polgármester, hozzátéve, a rendszer kiépítését a közbirtokosság is támogatta.

„Tavaly lobbant fel a gáz lángja a községben, miután kissé elhúzódva, de működésbe hozták az elosztóállomást is, és elkezdtek a lakók rácsatlakozni a rendszerre” – osztotta meg Szántó László, Csíkkozmás polgármestere. Kozmáson ugyanis már 2005 óta hozzáférhető volt a gázhálózat, akkoriban a közbirtokosság támogatta a beruházást és a lakók is gyűjtöttek erre a célra, illetve a községháza is hozzájárult, de az elosztóállomás elindítására csak a tavaly került sor. Ugyanakkor megtudtuk, hogy Lázárfalva egy részén még szükség volna gázhálózat bővítésre.

Fejlesztéseket terveznek

Péter Lukács, Csicsó polgármestere kifejtette, a fölgázhálózat kiépítése terén hasonló helyzetben vannak, mint a szomszédos Csíkrákos és Madéfalva községek. Amikor ugyanis egyetlen községet alkottak, elindították a földgáz bevezetését, de aztán leállt a fejlesztés. „Most kezdtük újraindítani, ami egykor megszakadt, a födgáz-infrastruktúra kialakítása érdekében létrehoztunk az említett községekkel közösen egy fejlesztési társulást. A múlt héten pedig egyeztettünk a közbirtokosságokkal is, amelyek a rendszer újratervezésére nyújtanak anyagi támogatást” – magyarázta a községvezető. Hozzátette, a régi terveket módosítaniuk kell, hiszen azok az évek során elavultak, ugyanakkor úgy számoltak, hogy

a régi vezetékek felújítása, cseréje helyett inkább új hálózatot építenek ki, mert úgy vélik, így olcsóbban meg tudják oldani.

„Sajnos a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy közpénzből is hozzájárulhassunk egy ilyen fejlesztéshez” – jegyezte meg. Ugyanakkor hozzáfűzte, reméli a parlamentben olyan döntés születik, amely az önkormányzatoknak lehetővé teszi, hogy támogassák a földgázhálózat-építést.