Hogyan védekezzünk a kullancs ellen?

Egy olyan ritka betegség is felütötte fejét az élősködők miatt, amellyel eddig még nem találkoztak az orvosok – mondta Bob Miklós, hozzátéve, hogy az ehrlichiózis a mediterrán vidéken jellemző, mostanában onnan került hozzánk. A kullancs által terjesztett, vérzéses kullancsláznak is nevezett betegséget nagyon nehezen lehet felismerni, magas lázzal, étvágytalansággal, bágyadtsággal jár, valamint vérzékenységgel.

„Folyamatosan kullancsos állatokat hoznak a rendelőmbe. Még azokat is, amelyeket előzőleg kezeltek, ugyanis nem minden kutyánál hatékony például a cseppkezelés” – magyarázta a szakember, hozzátéve, a védekezés nagyon fontos, azonban ki kell tapasztalni, hogy melyik módszer a hatékony kutyánk vagy macskánk számára. A bőrtípustól is függ, hogy a cseppkezelés vagy a bolha/kullancs elleni nyakörv hatásosabb-e, ám mindenképpen kell védekezni, mert úgy kisebb az esélye a fertőzésnek.

hiszen a benne lévő mérget még ilyenkor is képes kifecskendezni magából az élősködő – fejtette ki Bob Miklós. Hozzátette, nagyon oda kell figyelni arra is, hogy ne maradjon az állatban az élősködő.

Lassú folyamatú betegség, amelyet ha időben felismernek, kezelhető, de vakulást és más súlyos szervi károsodást, illetve elhalálozást is okozhat. Ezért is fontos a nap végén alaposan átvizsgálni az állat bundáját, bőrét, és amennyiben kullancs tapadt meg benne, azonnal az állatorvoshoz vinni. „Ha nem látja el azonnal szakember az állatot, második nap 50, harmadik nap pedig már 75 százalék az esélye a megbetegedésre” – figyelmeztetett az állatorvos.

A háziorvoshoz is mennek

Már most naponta kilenc-tíz páciens kopog be Szalkay Márta háziorvos rendelőjébe, hogy szabadítsa meg őket a kullancstól, pedig még az elején tart az idény. A kullancsot egy speciális csipesszel lehet eltávolítani, és azért is fontos ezért az orvost megkeresni, mert ha beszakad, a méreganyag akkor is bejut az ember bőrébe, és fertőzést okozhat. „Lehetőleg azonnal orvoshoz kell fordulni, vagy amint lehetséges. Nem szabad várni vele” – magyarázta a háziorvos. Mint mondta, kiskorúaknak a gyermekorvosok általában antibiotikumot is felírnak, miután eltávolították a kullancsot, ő azonban ezt csak akkor tartja szükségesnek, ha a csípés helyén piros foltot lát.