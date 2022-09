Hogyan teljesítettek a székelyföldi vállalkozók 2021-ben, a járványhelyzet árnyékában?

A 2021-es évet még mindig a koronavírus-járvány árnyékában élte meg a világ. A gazdaság egy kicsit felszusszant ugyan, de az egyes szektorok még mindig érezték a járvány negatív hatásait. Minderre ráadásként az év végére begyűrűzött az energiahordozók és az alapanyagok válsága is, ami évtizedek óta nem látott inflációs hullámnak volt a kezdete. A következőkben azt elemezzük, hogy a fenti gazdasági jelenségek által meghatározott évet hogyan élte meg Székelyföld, azon belül az egyes székek és városok gazdasága.

Az előző évekhez hasonlóan 2021-ben is az udvarhelyszéki vállalkozások összesített árbevétele a legnagyobb a székek közül. A közel 7 milliárd lejes összforgalom meghaladja a sepsiszéki vállalkozói forgalmat is, ugyanakkor közel akkora, mint Csík- és Gyergyószék együttes vállalkozói forgalma.

Amennyiben az öt meghatározó székelyföldi város vállalkozói összforgalmát vizsgáljuk, ez évben is Székelyudvarhely viszi el a pálmát, megelőzve mind Sepsiszentgyörgyöt, mind pedig Csíkszeredát.

A szokásos, a székelyudvarhelyi gazdaság dominanciáját hirdető „városi legendáknak” is megpróbáltunk utána járni. A számok azt mutatják, hogy ez a tavaly sem volt legenda, mivel az udvarhelyi vállalkozók összforgalma 2021-ben 3 százalékkal haladta meg a csíkszeredai és gyergyószentmiklósi vállalkozók együttes forgalmát.

Nagyon magas ez a részarány Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy esetében is, amely városok több mint kétharmadot tesznek ki Udvarhelyszék, illetve Sepsiszék forgalmából. A legalacsonyabb széken belüli részaránya Gyergyószentmiklósnak van, amely arány alig haladja meg az egynegyedet Gyergyószéken belül. Ez az alacsony gazdasági súly elsősorban a borszéki ásványvíztöltő Romaqva Group-nak tudható be, amelynek árbevétele egyedül meghaladja a Gyergyószentmiklóson működő összes vállalkozás együttes árbevételét.

Akárcsak a vállalkozói árbevételnél, a megvalósított nyereségben is az udvarhelyszéki vállalkozások állnak a legjobban a 2021-es számok alapján. Az udvarhelyszéki vállalkozások által megvalósított nettó profit közel akkora, mint a csíkszéki és a sepsiszéki vállalkozások együttes profitja. Ezúttal Kézdiszék zárja a rangsort.

Az öt város rangsora hasonló az általuk meghatározott székek rangsorához. Ez esetben is Székelyudvarhely vezet, megelőzve a lakosságszámban kissé nagyobb Csíkszeredát, és a jóval nagyobb Sepsiszentgyörgyöt.

A vállalkozásoknak fontos társadalmi funkciója és szerepe van. Mindamellett, hogy a működésükkel emberi igényeket elégítenek ki, valamint ők fizetik be az állam működtetése szempontjából fontos adók legnagyobb hányadát, ők azok, amelyek munkát adnak a lakosság legnagyobb részének. Így létük nemcsak a tulajdonosok számára fontos, hanem az ott dolgozó alkalmazottaknak, valamint a vállalkozásoknak otthont adó településeknek is.

A Hargita megyei városi versenyt ez esetben is Székelyudvarhely nyeri, az udvarhelyi vállalkozások nyeresége 5 százalékkal több, mint a csíkszeredai és gyergyószentmiklósi vállalkozások együttes nyeresége.

A magánszférában alkalmazott személyek számában is Udvarhelyszék vezeti a rangsort, ahol kétszer annyian dolgoznak a reálgazdaságban, mint Gyergyószéken vagy Kézdiszéken; de a csíkszéki alkalmazotti számot is 30 százalékkal meghaladja az udvarhelyszéki.

Az alkalmazottak száma minden esetben alig pár százalékkal növekedett, sőt, a kézdiszéki vállalkozások esetében még csökkent is.

A fenti százalékos változások azért érdekesek, mert egy nagyon erős hatékonyság-növekedést mutatnak. A koronavírus járványnak már 2020-ban is megvolt az a hatása, hogy költséghatékonyságra vették rá a vállalkozásokat. Ez a hatás 2021-ben is jelen volt, hisz

Ez pedig a forgalomarányos nyereség növekedését jelenti. Ugyancsak fontos részlet az is, hogy ez a forgalom- és nyereségnövekedés egy nagyon csekély, mindössze pár százalékos alkalmazottiszám-növekedés mellett valósult meg, ami azt jelenti, hogy

a székelyföldi vállalkozások munkatermelékenysége is növekedett a 2021-es év során.

A 2021-es változások 2020-hoz viszonyítva az öt székelyföldi városnál is hasonlóak a székekéhez, annyi kivétellel, hogy a székelyudvarhelyi vállalkozók közel megduplázták a 2020-as nyereségüket. A vállalkozások által végzett munka hatékonyságának egyik mutatószáma a forgalomarányos (árbevétel-arányos) nyereség, vagyis a ROS-mutató (Return On Sales), amely szintén változást mutat az előző évhez viszonyítva.

A számokból azt láthatjuk, hogy a székelyföldi székek az országos átlag körül mozognak a forgalomarányos nyereség tekintetében. A gyergyószéki és az udvarhelyszéki vállalkozások alig 2 százalékkal meghaladják, míg a sepsiszéki vállalkozások 2 százalékkal elmaradnak az országos átlagot jelentő 10 százaléktól. A hatékonyság-növekedését jól mutatja az a tény is, hogy a 2021-es 10,4 százalékos székelyföldi átlagos ROS-mutató jóval magasabb a 2020-ban elért 8,6 százaléknál.

a koronavírus-járvány komoly negatív befolyással bírt még 2021-ben is az egyes gazdasági ágazatokra.

A székelyföldi vállalkozásoknak növekedett a forgalma és a nyeresége, nagyon kis arányban az alkalmazottak száma is. Mivel a legnagyobb arányban a vállalkozók nyeresége növekedett, ez arra enged következtetni, hogy a vírus hatására a székelyföldi vállalkozások is komoly hatékonyságnövelésbe kezdtek, ami a forgalomarányos nyereség növekedésében is visszatükröződik.