Hogyan lehet vonzó Székelyföld a turisták számára?

„Úgy gondolom, hogy az elméleti tudást, ami már felgyűlt, nem szabad kihagyni, amikor turizmusról beszélünk, hiszen kell egyfajta elméleti beágyazódottság. Erre adott lehetőséget ez a konferencia, de emellett persze szó volt a pályázati lehetőségekről, és jó gyakorlatokat is megvizsgáltunk. Kidolgoztam egy modellt, ami valós elmozdulást eredményezhet a székelyföldi turizmusban, ezt is bemutattam. Ennek alapján

Neves magyarországi és tapasztalt helyi szakemberek vettek részt a szombati műhelymegbeszélésen, amelynek az volt a célja, hogy végre elinduljon a közös tervezés a három megye szakemberei között, de az is, hogy meghallgassák a tapasztalt magyarországi szakembereket, akik sikeresen felfuttattak egy-egy vidéket, dolgoznak a turizmus fejlődéséért.

Székelyföld közösen kell tervezzen – vélekedett Szántó Lóránt, a Visit Maros vezetője is, aki indulópontként jellemezte a konferenciát, amelyen olyanok vesznek részt, akik felismerték, hogy a három megye együtt kell kidolgozza a turisztikai stratégiát. „Eddig főként megérzés után dolgozott mindenki, de nyilvánvaló, hogy kell a stratégia, kell a közös tervezés” – érvelt.

több területen tudna Maros megye fejlődni, hiszen idényben Marosvásárhely, Szováta és Segesvár is tele van turistákkal. Azonban gondolkozni kell azon, hogy hogyan lehet itt tartani minél hosszabb ideig a vendégeket, hogyan lehet a szezonalitást átváltani.

Fontos, hogy a gyakorlat találkozzon az elmélettel, és ez a konferencia erre kiváló lehetőség – nyilatkozta érdeklődésünkre László Endre, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Székelyföldi TDM Klaszter vezetője, akitől megtudtuk, hogy most a törvény is lehetővé teszi, hogy a három megyei szervezet, a Visit Maros, Hargita és Kovászna közösen dolgozzon.

Meg kellene jelenjenek azok a szolgáltatások – élményparkok, vízi paradicsomok, élményt adó helyek – is, amelyek vonzóvá teszik és itt marasztalják a turistákat. Szántó Lóránt szerint hiányzik Maros megyében a nemzetközi cégek – szállodák, vendéglők – jelenléte, amelyek idevonzanánk a turistákat.

A turistát nem érdekli, hogy hol van a megyehatár, ezért egységesen kell kialakítani programokat. Erre már van egy jó példa, hiszen Székelyföld egységes standdal mutatkozik be romániai és magyarországi turisztikai vásárokon. Ki kell használni a marosvásárhelyi és kolozsvári repteret, de a hamarosan nyíló brassói légi kikötőt is, be kell vonzani minél több látogatót, akár német ajkú turistákat Brassó és Szeben megyéből