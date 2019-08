Hogy minden rendben legyen otthon, amikor visszatérünk a nyaralásról

Tönkrement padló az elázott lakásban. Utazás előtt nem árt elzárni a csapokat. Képünk illusztráció • Fotó: Kristó Róbert

Tapasztalatai szerint többnyire elővigyázatosak az emberek, ha hosszabb kirándulásokra indulnak, hiszen igyekeznek rendben hagyni lakásukat a későbbi kellemetlenségek és problémák elkerülése érdekében – jelentette ki Szali Mózes, az Erdélyi Önkéntes Tűzoltó Szövetség (EÖTSZ) elnöke, aki egyben a székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője is.

Mint mondta, ők maguk is csak egyszer találkoztak ilyen, a figyelmetlenségből adódó káresettel a kisváros környékén, amikor egy lakástulajdonos a téli időszakban tömbházlakásában nyitva hagyta a terasz ajtaját, így rövid idő alatt elfagytak a vízvezetékei. Ezek a hőmérséklet emelkedésekor vízzel árasztották el a lakást. Ekkor kellett közbelépniük a tűzoltóknak, akik egy magas emelő segítségével jutottak be az apartmanba, és zárták el a fő vízvezeték csapját. A tűzoltó megjegyezte, csőtörés a nyári időszakban is könnyen előfordulhat, ezért azt javasolja mindenkinek, hogy mindenképp zárja el a fő vízvezeték csapját, mielőtt hosszabb útra indulnának.

Amire figyelni kell

Szali Mózes hangsúlyozta, mindenképpen

áramtalanítani kell a lakást az egyhetes vagy ennél hosszabb kirándulások esetén,

hiszen így elkerülhetőek a rövidzárlatok. Emellett mindig fontos, hogy ne hagyjunk semmilyen elektronikai eszközt a konnektorokba dugva, hiszen például egy esetleges villámcsapás nagyon könnyen tönkreteheti azokat. Ez vonatkozik a hűtőszekrényre is, hiszen szintén rizikófaktornak számít – emelte ki a szakember a gyakori hibákat említve.

A gázcsapokat is el lehet zárni, hiszen úgy a legbiztonságosabb,

ám az újabb szerelésű rendszerekben, már olyan érzékelők vannak, amelyek szivárgás esetén azonnal megteszik ezt helyettünk. Egy régebbi építésű lakás esetén azonnal nyissuk ki az ablakot, ha hazaérkezve gázszagot – a fokhagymához hasonló szagot – érzünk. Semmiképp se kapcsoljuk fel a villanyt vagy indítsuk el az elektronikai eszközöket, mert robbanást okozhatunk.

Ha esetleg a magasabb szinteken lévő tömbházlakásunk van, és nem kell tartanunk betörésektől, akkor résnyire nyitva hagyhatjuk az ablakot is, mivel így egy meghibásodott rendszer esetén is a szabadba távozhatnak a gázok. Az is fontos, hogy

lehetőleg hagyjunk egy lakáskulcsot egy megbízható szomszédnál,

hiszen így nem kell betörni az ajtót, ha gondok adódnak, ráadásul ő is ellenőrizheti időnként a lakhelyünk. Ez utóbbi is a megelőzés szempontjából fontos.