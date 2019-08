Hogy kerül az opera egy kamionra?

A tavalyi sikerek után idén ismét erdélyi turnéra indul a Magyar Állami Operaház kamionszínpada: augusztus 24. és szeptember 1. között nyolc erdélyi városba látogat el a Gördülő Opera, köztük Marosvásárhelyen a Vásárhelyi Forgatagra is. Így Donizetti Szerelmi bájitalát nem csak szabadtéri előadásban, hanem ingyenesen is láthatja majd az erdélyi közönség.

Donizetti Szerelmi bájitalát nem csak szabadtéri előadásban, hanem ingyenesen is láthatja majd az erdélyi közönség • Fotó: Nagy Attila

A színpadként szolgáló platón túl magát a kamiont is bevonták a rendezésbe • Fotó: Nagy Attila

„Az ötlet az eleinktől jön: amikor a világháború utáni nehéz talpraálló időszakban szerették volna, hogy széles tömegek is láthassanak operát, akkor megalakult egyrészt a Déryné színház, de volt egy másik formáció is, amelyben Magyar Királyi Államvasutak zenekar és az Állami Operaház művészei szerepeltek: MÁV-kocsikon utaztak a művészek, és így nagyon sok helyre el tudott jutni egy kisebb operaklub. Na, ez volt a híres Gördülő Opera. Ennek legalább 50 éve vége, mi azonban, amikor azt terveztük, hogy mit is csinálunk, amikor az operaház zárva lesz a felújítások miatt, akkor

arra gondoltunk, hogy ezt fel kéne éleszteni, s egyfajta missziós tevékenységet folytatni, el kéne jutni vidékre, s a vidék alatt nem csak a mai országhatárt értjük, hanem mindenkit, aki a magyar nemzet része. Így jött az ötlete a kamionnak

– mesélt a kamionszínpad ötletéről Ókovács Szilveszter a Vásárhelyi Forgatag videoblogában. Hozzátette:

ha lesz elég forrásunk hozzá, akkor minden júniusban és minden augusztus végén, szeptember elején lesz egy-egy ilyen 8-8 állomásos turnéjuk.

Mindehhez nem kell más csak egy erre a célra fejlesztett, színpaddá alakuló, bármely község főterére begurulni képes kamion, s egy megfelelő előadás.

Az újraindult Gördülő Opera-sorozatban ismét Donizetti közel 190 éve állandó népszerűségnek örvendő vígoperája, a Szerelmi bájital lesz látható.

A történet főhőse egy szegény falusi fiú, Nemorino, aki reménytelenül szerelmes a gazdag földbirtokosnőbe, Adinába, ő azonban a hetyke Belcore őrmester házassági ajánlatát fogadja el. A kétségbeesett fiú minden pénzét egy kuruzslótól szerzett „bájitalra” költi, hogy elnyerhesse szerelme szívét, majd a seregbe is beáll, hogy pénzhez, és ezáltal még több „csodaszerhez” jusson. Bár a bájital valójában csupán bor, Nemorino igaz szerelme végül mégis elnyeri jutalmát. A humort és idillt varázslatos melódiákkal, köztük a híres Una furtiva lagrima kezdetű tenor-áriával ötvöző darab Toronykőy Attila tavaly nagy sikerrel debütáló rendezésben lesz látható, aki tekintettel a produkció különleges adottságaira, a mába helyezte a darab cselekményét, népszínházi jelleget adva az előadásnak, és a színpadként szolgáló platón túl magát a kamiont is bevonva a rendezésbe – derül ki az előadás ismertetőjéből.

A kettős szereposztással látható magyar nyelvű produkcióban az Opera kiváló énekművészei lépnek fel. Adinát a világhírű Miklósa Erika és a 2018-ban a Magyar Állami Operaház Kamaraénekese díjjal kitüntetett Sáfár Orsolya formálja meg, Nemorinót a fiatal Ninh Duc Hoang Long és Biri Gergely, a kuruzsló Dulcamara doktort Kiss András és Szvétek László, míg Belcore őrmestert Geiger Lajos és Rezsnyák Róbert, Giannettát pedig Bernáth Éva és Nagy Zsófia énekli. Az előadásban több mint 20 fős kórussal közreműködik az Opera Énekkara (karigazgató: Csiki Gábor), a 30 fős Opera Zenekart Cser Ádám dirigálja.