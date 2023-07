Hódot, kutyák, macskát, lovat, medvebocsot, tehenet mentettek a tűzoltók

Öt esetben fán rekedt macskákat helyeztek biztonságba a tűzoltók, emellett négy, gödörbe esett kutya kimenekítésénél is segítséget nyújtottak.

Az említettek mellett egy emésztőgödörbe zuhant lovat is kihúztak a csávából. „Rendkívül nehéz eset volt az emésztőgödörbe zuhant ló kimenekítése, hiszen egy 3 méter mély, szűk, nehezen hozzáférhető helyről kellett kiemelni egy nagyon súlyos jószágot télvíz idején, januárban.”

Kutya a motortérben

Nem gyakran riasztják a tűzoltókat hódok mentéséhez, ám idén erre is volt példa. „Egy aknába zuhant és onnan kimenekülni képtelen hód mentésére is hívták a tűzoltókat, és az akció végén a betongödörből kiemelt állat sértetlenül került vissza természetes környezetébe.” A Kovászna megyei tűzoltók által az idők során megmentett állatok között tehenek, gólyák és nyulak is voltak szép számmal, az „érdekesebb” esetek között egy autó motorterébe szorult kutya kimenekítését, illetve egy emésztőgödörbe zuhant medvebocs kiszabadítását említették. Utóbbi maga evickélt ki a gödörből a szakemberek által elhelyezett létrán.