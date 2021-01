Hó hiányában egyelőre kevés bevetésük volt a hegyimentőknek

Maros megyében kevesebb, Hargita megyében valamivel több bevetésük volt a hegyimentőknek az elmúlt időszakban, de így is jóval kevesebb bevetésen voltak, mint a korábbi években, hiszen a tavaszias időjárás miatt az idei szezonban kevesebb lehetőség van a szabadtéri sportokra.

Egyelőre kevés volt a munka. Felkészülve várják a hideget és a több havat a hegyimentők. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Az Országos Hegyimentő-szolgálat kampányt indított a turisták felvilágosítására és figyelmeztetésére, olyan hasznos tudnivalókkal kapcsolatosan, hogy mire vigyázzanak, ha téli túrázásra indulnak, hogyan óvják meg testi épségüket, miként kerüljék el a baleseteket, illetve honnan kérhetnek segítséget, ha bajba kerülnek. Az erre a célra szerkesztett és nyomtatott szórólapokhoz a turisztikai információs irodákban, panziókban, síközpontokban juthatnak hozzá az érdeklődők.

A hegyekben 1400 méteren felül hó van, legalább 30 centiméteres vastagságú, de van, ahol az egy métert is meghaladja

– tudtuk meg Kovács Róberttől, a Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat vezetőjétől, aki azt is elmondta a Székelyhonnak, hogy voltak akcióik, segítségnyújtásra hívták őket többször is a téli időszakban, de nem annyiszor, mint az előző években. Ez részben azzal is magyarázható, hogy Maros megyében a sípályák zárva vannak.

Hargita megyében ugyanakkor mindössze három-négy helyre korlátozódott a hegyimentők tevékenysége, mivel kevesebb sípálya működik – tájékoztatott Fekete Örs, a Hargita Megyei Hegyimentő-szolgálat vezetője. Hozzátette,

a hegyekben nem akadt sok tennivalójuk eddig, mivel a sítúrák, hószános kirándulások elmaradtak.

A sípályákon, ahol műhavat használtak, legtöbbször azért kérték a hegyimentők segítségét, mert kemény volt a pálya, ami miatt több baleset történt, és azoknak, akik friss levegőre vágytak, kis helyen kellett összezsúfolódniuk. A hideg idő beálltával azonban, ha több hó hull, a hegyimentők feladata is megsokszorozódik majd – vélte Fekete Örs, így ők is készülnek, felszereléssel és több emberrel, hogy segítséget nyújthassanak, ha valaki elakad, bajba kerül.

„Az emberek már nagyon vágynak a téli sportokra, a sítúrákra, szánkózásra, és ha több hó lesz, akkor még többen élnek a lehetőséggel. Ezért mi is jobban felkészülünk, hogy mindenkinek segíthessünk” – mondta hegyimentő-szolgálat vezetője.