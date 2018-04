Hívei körében ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját Tamás József püspök

• Fotó: Gecse Noémi

Az ünnepi szentmise elején versekkel köszöntötték a jubiláns papokat, majd Jakubinyi György érsek Tamás József püspök atyát köszöntötte azokkal a ma is időszerű szavakkal, amelyekkel tavaly március elsején, püspökké szentelésének 20. évfordulóján is illette.

Közülük sajnos az évek során már hatan meghaltak, egyesek betegeskednek, emiatt pedig nem tudott mindenki részt venni az aranymisén. Ezt követően Jakubinyi György röviden ismertette a püspök atya ötven évnyi munkásságát, amiért köszönetet is mondott, majd felolvasta a szenteltek anyakönyvéből mindazok nevét, akiket ötven éve szenteltek pappá.

ami nem is lehetett volna másképp, hiszen a Madéfalván született, Csíkszentsimonban felnőtt gyermek a csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt áll. Arról is tájékoztatta a jelenlevőket, hogy

Az érsek után Tamás József püspök is köszöntötte az egybegyűlteket, kifejezve örömét, hogy sokan eljöttek az ünnepre, hiszen mint fogalmazott, a megosztott öröm az dupla öröm. Azt is kifejtette, hogy ugyan heten tudtak csak jelen lenni az aranymisén, de a szentmisében megemlékeztek azokról is, akik már átlépték az örök élet kapuját, vagy más okból nem tudtak részt venni a szombati ünnepen. Ezt követően folytatódott az ünnepi liturgia, amelyet a kegytemplom kórusának éneke tett még szebbé.