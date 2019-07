Hivatalosan is elrajtolt a VIBE

Több ezer fesztiválozóval már szerdán este elrajtolt a 3. VIBE Fesztivál a Maros-parton, csütörtökön délben pedig hivatalosan is megnyitották Marosvásárhely legújabb fesztiválját. Minden idők legnagyobb fesztiváljára számítanak, amit a remények szerint idén először az eső is kímélni fog.

Csütörtök délben hivatalos megnyitót tartottak a VIP-sátorban, ahol a főszervezők mellett a fesztivál létrejöttét támogató önkormányzatok vezetői, képviselői is szóltak.

Már szerdán este folyamatosan érkeztek a fesztiválozók a Maros-partra, sokan vonattal, stoppal, autóbusszal utaztak Marosvásárhelyre, és a fesztivál idején a kempingtáborban sátoroznak, így a nulladik nap sokak számára a sátorhúzásról szólt, majd az ismerkedés, bemelegítő bulik is megtörténtek.

Rés Konrád Gergely fesztiváligazgató kifejtette, már az eddig belépett fesztiválozókon és a sátortábor telítettségén is látszik, hogy

Borzási Sarolta, a VIBE Koli programkoordinátora arról beszélt, hogy a fesztivál tudásfóruma egyben a rendezvény sikersztorija is, hiszen annak idején kissé félve fogtak neki előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket szervezni egy zenei rendezvényen, de a tapasztalat azt mutatja, van igénye erre is a fesztiválozó fiataloknak.

A szervezéshez gratulált a polgármester tanácsadója, Claudiu Maior is, aki szerint nemcsak hogy minden évben nő egy kicsit a fesztivál, de már szerinte „a VIBE túllépett a Félszigeten is”.

Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere idén is mint házigazda szólt, hiszen területileg ezúttal is a megyeközpont melletti község telkén zajlik a fesztivál. A polgármester arról beszélt többek közt, milyen jó, hogy nemcsak koncertek zajlanak ezen a rendezvényen, hanem egyéb tartalmas programok is, így igazán tudnak töltekezni a fiatalok.

A VIBE Fesztivál több mint száz zenei fellépővel hat zenei helyszínen várja a fesztiválozókat egészen vasárnap estig, hétfő hajnalig. Olyan nemzetközi nevekkel lehet bulizni, mint amilyen a Lost Frequencies vagy a dubstep műfajban alkotó Modestep DJ Set, Alle Farben német lemezlovas vagy a brit Foreign Beggars is.