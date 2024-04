Hide the Pain Harold, azaz Arató András is itt lesz a csíkszeredai könyvvásáron

Május 9–12. között rendezik meg a kilencedik csíkszeredai könyvvásárt, amelynek ezúttal is az Erőss Zsolt Aréna ad otthont. A programok között könyvbemutatók, előadások és slam poetry is szerepel, továbbá a Hide The Pain Harold mémként világhírűvé vált Arató Andrással is találkozhatnak az érdeklődők.